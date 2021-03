Колумнист The New York Times продал скриншот своей колонки как NFT за $560 тысяч

В своей колонке он пообещал, что какие бы средства не получил, все они пойдут в благотворительный фонд The New York Times — Neediest Cases Fund, который помогает различным некоммерческим организациям.

Недавно художник Майк Винкельман, известный как Beeple, продал на веб-аукционе коллаж Everydays — The First 5000 Days. Выставив 11 марта 2021 года коллаж в виде NFT-токена по цене $100, Винкельман получил более $69 млн.

Колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку «Купите эту колонку на блокчейне!», превратил скриншот колонки в NFT (невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс. Об этом пишет Экономическая правда.