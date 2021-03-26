Колумнист The New York Times продал скриншот своей колонки как NFT за $560 тысяч
Колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал
Первый эксперимент
Кевин Рус, который пишет о технологиях, в своей колонке рассказывает, как работает технология NFT, почему она сейчас приобретает популярность.
«Это мой первый эксперимент — колонка о NFT, которая сама по себе превращается в NFT и выставляется на аукцион.
Недавно художник Майк Винкельман, известный как Beeple, продал на веб-аукционе коллаж Everydays — The First 5000 Days. Выставив 11 марта 2021 года коллаж в виде NFT-токена по цене $100, Винкельман получил более $69 млн.
Наблюдая, как все эти богатства переходят из рук в руки, я подумал — почему только знаменитости, художники и спортсмены веселятся? Почему журналист не может присоединиться к NFT-вечеринке?" — написал Рус.
В своей колонке он пообещал, что какие бы средства не получил, все они пойдут в благотворительный фонд The New York Times — Neediest Cases Fund, который помогает различным некоммерческим организациям.
Он выбрал сервис продажи цифровых активов Foundation и выставил колонку на аукцион 24 марта. Колонку купили за 350 эфиров ($560 тыс.).
Напомним
Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в соцсети за более $2,9 млн в виде NFT, или невзаимозаменяемого токена.