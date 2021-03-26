Американский секонд-хенд решил провести IPO. Компанию оценили в $1,4 миллиарда

26 марта на американском фондовом рынке запланировано публичное размещение акций 6 компаний. Среди них преимущественно разработчики инноваций в лечении, а также секонд-хенд и сайт вопросов и ответов.

ThredUp

Интернет-магазин подержанной одежды. Компания была основана в США в 2009 году. Сейчас в ней работают 553 сотрудника. В прошлом году продажи магазина выросли на 14% и составили $ 128 млн. В то же время убытки компании составили $ 48 млн.

Капитализация ThredUp оценивается в $ 1,44 млрд. В рамках IPO запланировано размещение 12 млн акций по цене в $ 13. Таким образом компания планирует привлечь $ 156 млн.

Zhihu

Китайская платформа вопросов и ответов. Основана она была в 2010 году, количество работников уже достигло 1651.

Это крупнейшее IPO из запланированных на сегодня. Капитализация компании оценивается $ 6,23 млрд. Привлечь при размещении планируется $ 577 млн, для чего предполагается разместить 55 млн акций по цене в $ 10,5.

В прошлом году продажи компании составили $ 208 млн, что вдвое больше, чем в 2019 году. Несмотря на это убытки Zhihu составляли $ 184 млн.

Design Therapeutics

Биотехнологическая компания, разрабатывающая методы борьбы с заболеваниями, связанными с расширением нуклеотидов.

Капитализация компании оценивается в $ 1 млрд. Разместить планируется 12 млн акций по цене в $ 19. Никаких доходов в прошлом году компания не имела, ее убытки составили $ 8 млн.

Ikena Oncology

Еще одна биотехнологическая компания, которая разрабатывает терапию низкомолекулярными ингибиторами. Капитализация составляет $ 606 млн. Разместить планируется 7,8 млн акций по цене в $ 16.

В 2020 году Ikena Oncology осуществила продаж на $ 9 млн, что на треть меньше, чем годом ранее, а убытки компании составили $ 44 млн.

Edgewise Therapeutics

Компания работает над маломолекулярнимы методами лечения редких мышечных заболеваний. Ее капитализация составляет $ 791 млн. Объем планируемого размещения $ 150 млн, а ориентировочная цена одной акции — $ 15.

Никаких доходов в последние годы компания не получала, а ее убытки в прошлом году составили $ 17 млн.

Alignment Healthcare

IPO компании планировалось на 25 марта, но был перенесен на один день.

Основное направление деятельности компании — предоставление пожилым людям планов Medicare Advantage (вид медицинского страхования). Капитализация Alignment Healthcare составляет $ 3,4 млрд. Во время IPO будет размещено 27,2 млн акций, по цене в $ 18.

В прошлом году компания осуществила продаж на $ 959 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Несмотря на это Alignment Healthcare остается убыточной, прошлогодние потери составили $ 23 млн.

Результаты предыдущих IPO

По итогам IPO, которые состоялись 25 марта, акции 5 из 6 компаний, которые провели размещения, подешевели. Так, стоимость акций Vizio снизилась на 19% относительно цены размещения, Cricut — на 23%, LAVA Therapeutics — на 20%, SEMrush Holdings — на 25%, а Diversey Holdings — на 10%.

Подорожали акции только Olink Holding, компании, предоставляющей платформу для протеомного анализа для биомедицинских исследований. Ее акции подорожали на 50% с $ 20 до $ 30.