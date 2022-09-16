Одна з найбільших російських металургійних компаній через санкції не зможе провести платежі за євробондами

Один з найбільших російських металургійних підприємств "Сєвєрсталь" заявила, що через санкції не зможе провести виплати за євробондами з погашенням у 2024 році. Про це повідомили в самій компанії.

За повідомленням термін виплати за єврооблігаціями настає 16 вересня. Тоді має відбутись сплата купонного доходу на 12,6 млн доларів з випуску єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

"Сєвєрсталь" подала заявку на отримання дозвільної ліцензії на проведення таких платежів та поки не отримала її.

"Сєвєрсталь" знаходиться в процесі вироблення можливого в поточних умовах варіанту обслуговування боргу по єврооблігаціям-2024 і найближчим часом планує винести його на обговорення з інвесторами", - йдется в повідомленні компанії.