Одна з найбільших російських металургійних компаній через санкції не зможе провести платежі за євробондами
"Сєвєрсталь" не отримала дозвільних документів для відправки платежів
Один з найбільших російських металургійних підприємств "Сєвєрсталь" заявила, що через санкції не зможе провести виплати за євробондами з погашенням у 2024 році. Про це повідомили в самій компанії.
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"Сєвєрсталь" подала заявку на отримання дозвільної ліцензії на проведення таких платежів та поки не отримала її.
"Сєвєрсталь" знаходиться в процесі вироблення можливого в поточних умовах варіанту обслуговування боргу по єврооблігаціям-2024 і найближчим часом планує винести його на обговорення з інвесторами", - йдется в повідомленні компанії.