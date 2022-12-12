"Укрнафта" після Коломойського: наглядова рада зобов'язала провести податкову та аудиторську перевірку

Наглядова рада "Укрнафти" зобов'язала директора Сергія Корецького звернутися до Державної податкової служби України та Державної аудиторської служби України з клопотанням про проведення позапланової комплексної перевірки. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Очікується, що результати такої перевірки дадуть змогу повною мірою встановити реальний стан справ на підприємстві.

Нагадаємо, в середині вересня у Ігоря Коломойського детективами НАБУ був проведений обшук в ході якого було вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст.

На початку листопада стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним були примусово націоналізовані. Серед них - ПАТ "Укрнафта", 42% акцій якої контролювали структури Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Пізніше Міноборони сформувало наглядові ради відчужених підприємств. Керівником націоналізованих ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" став колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі перебувають 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на початок грудня 2022 року працюють 449.