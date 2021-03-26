В январе-феврале США сократили импорт стали на 7,5%

В январе-феврале США сократили импорт стали на 7,5%

В течение февраля 2021 года в США было ввезено 1,888 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий. Сокращение объёмов к предыдущему месяцу - 22%, сообщает пресс-служба American Iron and Steel Institute (AISI).

Импорт готового проката по итогам февраля составил 1,424 млн. тонн, что больше январского результата на 15%.

За январь-февраль стальной импорт в США достиг 4,31 млн. тонн. Из данного объёма 2,662 млн. тонн пришлось на готовый прокат. Снижение объёмов в годовом исчислении - 7,5% и 11,1% соответственно. Ключевые поставщики металлопроката - Южная Корея, Турция, Япония, Германия и Бразилия.


МинПром по материалам МеталлСервис

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