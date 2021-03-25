В "Нафтогазе" назвали цену на газ для украинцев с апреля

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривны/куб. м в апреле.

Об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "5 канал", передают Українські Новини.

"Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом мы закончим отопительный сезон со стабильной ценой", - сказал он.

При этом Коболев добавил, что для клиентов, которые пользуются услугами "Нафтогаза" как поставщиком "последней надежды", цена на газ в апреле составит 6,99 гривны/куб. м газа.

Как сообщалось, цена природного газа для населения по годовому продукту, который планируется ввести в Украине с 1 мая, ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр. В статье "Годовую цену газа определили без Кабмина" указано, что поставщики газа могут сохранить цену в пределах 6,99 грн/куб.м