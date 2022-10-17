Яйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміни

Цінники на яйця у супермаркетах вже другий місяць поспіль підвищуються. У жовтні середня вартість десятка яєць перевищила 65 гривень. Українці вже створили штучний ажіотаж на продукт та розгрібають яйця з прилавків до того часу, як завозять нові партії. Проте громадян заспокоїли тим, що невдовзі яйця подешевшають.

Яйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміни стабілізації цін на основні продукти харчування

Так, у Міністерстві аграрної політики заявили, що найближчим часом ціни на яйця вирівняються. Загалом за місяць вони подорожчали на 37,87%. Це вище від очікуваного річного зростання цін у країні. Однак це сезонне явище, не пов'язане з війною. Подібне подорожчання було і минулого року, тоді у жовтні вартість десятка яєць пробила 61 грн. Також традиційно очікується черговий стрибок цін на яйця напередодні новорічних свят.

За словами продавців яєць, фермери побоялися цієї весни у зв'язку із ситуацією в країні ставити інкубатори. Через це курей, і відповідно яєць у країні, зараз менше. Виробникам доводиться підвищувати ціни через зростання вартості корму для курей, логістики.

Яйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміни стабілізації цін на основні продукти харчування

На сьогоднішній день кількість поголів'я в областях, де традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два-три місяці. У результаті на ринку пропозиція яєць знизилася, проте до початку листопада яєць знову побільшає і ціни впадуть.

Через віялові відключення світла у фермерів з'явилися певні форс-мажорні обставини, оскільки інкубатори працюють на електроенергії.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на помідори у середині жовтня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Долар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війниДолар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війни
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Твердопаливний котел замість газового: ціна питанняТвердопаливний котел замість газового: ціна питання
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС виділив Україні додатковий транш військової допомоги у 500 млн євроЄС виділив Україні додатковий транш військової допомоги у 500 млн євро
В Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетахВ Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетах
Пенсійний фонд оприлюднив інформацію про кількість пенсіонерів в Україні і розмір середньої пенсіїПенсійний фонд оприлюднив інформацію про кількість пенсіонерів в Україні і розмір середньої пенсії
В Україні змінилися правила підтвердження стажу для призначення пенсійВ Україні змінилися правила підтвердження стажу для призначення пенсій
Ціни на рибу в Україні змінилисяЦіни на рибу в Україні змінилися
Back in USSR: в Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктамиBack in USSR: в Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктами
Цукор, олія та яйця: чи очікувати дефіциту цих продуктів та підвищення цінЦукор, олія та яйця: чи очікувати дефіциту цих продуктів та підвищення цін
Заробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на ХарківщиніЗаробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на Харківщині
ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад 3 мільярдів євроЄС збільшить військову допомогу Україні до понад 3 мільярдів євро
Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про зростання середнього розміру виплатПенсії в Україні: ПФУ повідомив про зростання середнього розміру виплат
Последние новости
Подгружаем последние новости