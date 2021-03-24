Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла до 609 миллиардов

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов на 1 марта составила 609 170 000 000 грн, что на 6130000000 грн больше показателя на 1 февраля.

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Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов на 1 марта составила 609,17 млрд грн, что на 6,13 млрд грн больше показателя на 1 февраля. Об этом говорится в сообщении Фонда. Сколько средств физлиц в банках