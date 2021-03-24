Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла до 609 миллиардов

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов на 1 марта составила 609 170 000 000 грн, что на 6130000000 грн больше показателя на 1 февраля.

Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла до 609 миллиардов
Фото: profin.top

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов на 1 марта составила 609,17 млрд грн, что на 6,13 млрд грн больше показателя на 1 февраля. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Сколько средств физлиц в банках

Из общей суммы вкладов физлиц на начало марта:

  • вклады в национальной валюте составили 359,3 млрд грн (+5,95 млрд грн в месяц)
  • вклады в иностранной валюте — 249,87 млрд грн (+0,18 млрд грн в месяц).

Доля ФОП в структуре вкладчиков

Доля физлиц-предпринимателей (ФЛП) в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 марта составила 49,35 млрд грн (8,1% от общей суммы вкладов).

Основные факторы роста вкладов физлиц

  • увеличение минимального уровня заработной платы на 19,8% с начала года (с 4 грн до 5?000 грн.)
  • прирост фонда оплаты труда на 85,4 млрд грн или 8,9% 2020 года по сравнению с 2019 годом;
  • прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 2,49 млрд грн или 7,7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом;
  • прирост частных банковских переводов в Украину на $902,0 млн или 23,7% за 12 месяцев 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним

С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

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