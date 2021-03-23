Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето

Уже вскоре украинцы должны будут уплатить ряд обязательных налогов со своей недвижимости, а также автомобилей и доходов. Все эти налоги нужно будет заплатить в течение лета.

За что и сколько нужно будет уплатить:

5% - при продаже недвижимости;

18% - при сдачи недвижимости в аренду;

18% - при доходе от независимой профессиональной деятельности (сантехники, парикмахеры, копирайтеры и пр.);

18% - при получении прибыли от ценных бумаг;

18% - за вознаграждения и иные выплаты по договору;

18% - за подарки и не целевую благотворительность.

Налог на квартиры и дома

Этот налог придется платить не всем. Владельцы малометражных "хрущевок" и небольших домов могут спать спокойно. Налог придется платить только владельцам "лишних" квадратных метров. Для квартир – за площадь свыше 60 квадратных метров, для домов – свыше 120.

Исключение сделано для многодетных семей и детдомов семейного типа.

Размер налога на "лишний" квадратный метр жилплощади составит не более 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год.

Налог на машины

Машины также подлежат налогообложению не все. Тем, у кого машина лишь средство передвижения, налог платить не нужно. А вот у кого она - роскошь, те должны заплатить за удовольствие.

В общем, платить налог нужно за автомобили стоимостью более 2,2 миллиона гривен и возрастом не более 5 лет. Величина такого налога – 25 тысяч гривен, и уплатить его нужно в течение 60 дней со дня, когда принесут квитанцию на уплату. Иначе, кроме налога, будет еще и штраф. В первые 90 дней штраф составит 10% от суммы налога. Если будет свыше 90 дней, то сумма штрафа вырастет до 20%.

Налог на доходы заробитчан

Все сознательные украинские заробитчане обязаны, вернувшись домой с заработков, тотчас же направиться в налоговую, заполнить там декларацию о полученном доходе и уплатить налог.

Если заробитчанин трудился за границей нелегально, или со страной, где он работал, у нашей страны нет спецсоглашения о налогообложении, то он обязан уплатить в казну 19,5% своих денег, заработанных за границей.

Если же он легально трудился в стране, с которой такое спецсоглашение есть, то он обязан будет уплатить лишь разницу между налогом в той стране и в Украине.

Например, в Болгарии подоходный налог равен 10%. Если с ней подписано спецсоглашение, то дома заробитчанину придется уплатить лишь 9,5% налога со своего заработка.

Тем временем, в Верховной Раде готовят изменения по некоторым пунктам налогообложения.

Что хотят изменить

Например, налог на дополнительную жилплощадь хотят привязать не к площади жилья, а к его стоимости, что, в общем, вполне логично. Ибо квартира в центре Киева стоит гораздо дороже, чем аналогичное жилье в каком-нибудь райцентре Ровенской или Херсонской области. Потому и налог на них должен быть разным.

А вот налогом на роскошные машины может быть охвачен больший спектр автомобилей. Премьер Денис Шмыгаль подготовил законопроект, по которому роскошным автомобилем будет считаться машина стоимостью свыше 1,2 миллиона гривен, а не 2,2, как сейчас.