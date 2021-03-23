Курс биткоина упал на 8%

23 марта, курс биткоина на Binance опустился на 8%, до двухнедельного минимума в $53 тыс. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина упал на 8%
Фото: 24tv.ua

Что с происходит с курсом

Котировки криптовалюты начали резко снижаться 20 марта, после того как не смогли преодолеть отметку в $60 тыс. Неделей ранее актив установил исторический максимум стоимости выше $61,8 тыс.

Аналитическая компания Santiment выяснила, что за последние два месяца крупнейшие держатели биткоинов продали около 300 тыс. монет на сумму свыше $1,59 млрд. Это относится к владельцам адресов, содержащих от 1000 до 10 биткоинов. В то же время кошельки, на балансе которых находится от 100 до 1000 биткоинов, преимущественно накапливали криптовалюту.

Согласно данныминтерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 09:00 по Киеву биткоин торгуется по $53?376.

Напомним

Ранее соучредитель и экс-гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли спрогнозировал, что текущий бычий рынок может поднять биткоин до $300 тыс. По словам Ли, на это указывают исторические данные динамики цены первой криптовалюты.



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