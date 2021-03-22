Нью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen Group

Согласно индексу, составленному лондонским аналитическим центром Z/Yen Group и Китайским институтом развития, Нью-Йорк удерживает позиции лидера как международного финансового центра. Об этом сообщается на сайте информагентства Reuters.

Нью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen Group
Фото: interfax.ru

Кто какую позицию занимает

Согласно оценкам исследования, Нью-Йорк имеет 764 балла и удерживает лидирующую позицию. В то же время Лондон потерял 23 и получил в итоге 743 балла. Кстати, он всего на один балл опережает Шанхай.

На следующих пяти позициях — азиатские финансовые центры: Гонконг, Сингапур, Пекин, Токио и Шэньчжэнь. Также в первую десятку рейтинга входят два европейских центра — Франкфурт и Цюрих.

Как отметили аналитики, Франкфурт заменил Сан-Франциско в первой десятке, «возможно, получая выгоду от выхода Великобритании из Европейского Союза».

На последнем месте — Ухань.

Ни одного из украинских городов в рейтинге нет.

Об индексе Z/Yen Group

Индекс учитывает 143 критерия, предоставленных внешними источниками, такими как Всемирный банк, The Economist Intelligence Unit, ОЭСР и ООН.

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