Криптовалютные мошенники под именем Илона Маска обокрали доверчивого инвестора

Анонимный пользователь перечислил десять биткоинов мошенникам, которые с фальшивой страницы Илона Маска в Twitter пообещали удвоить отправленную сумму. Владелец криптоактивов перешел по предложенной ему ссылке, где на открывшейся странице были опубликованы посты настоящего главы Tesla. Об этом сообщает сайт ForkLog.

Фото: finclub.net

Что было дальше

Далее пользователю посоветовали отправить криптовалюту на криптокошелек другого портала. При этом пострадавший не обратил внимания ни на странный сайт, ни на подозрительный характер самого предложения. Злоумышленники запросили минимальную сумму в 0,1 BTC в виде инвестиций, которые потом обещали вернуть с «комиссией» в 100% от первоначальной суммы. Горе-инвестор решился перечислить десять BTC.

«Возьму по максимуму, подумал я, это же явно правда. Так что я отправил десять BTC», — отметил пострадавший.

Сайт обещал, что средства поступят в течение 20 минут, время отсчитывал специальный таймер. В ожидании крупной прибыли пользователь каждую минуту обновлял статус своего криптовалютного кошелька. Однако вскоре осознал «…что это все обман. […] Я подумал, что только что выбросил критически значимую сумму для всей моей семьи, деньги для раннего выхода на пенсию и на все будущие праздники моих детей», — добавил он.

Пострадавший от мошенничества несколько часов писал на электронную почту сайта и фейковому Илону Маску в Twitter в надежде вернуть хотя бы часть утраченного. Но все было напрасно.

Напомним

По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты.

За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.

CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон пригрозил коллективным судебным иском YouTube и Twitter из-за криптовалютного мошенничества на этих платформах.

Ранее Ripple подала аналогичный иск в отношении YouTube. Причиной стали мошеннические раздачи токена XRP, в которых часто фигурировал CEO компании Брэд Гарлингхаус.

Ситуация с фейковыми операциями в Украине

В Украине, к сожалению, на законодательном уровне до сих пор не определено понятие «криптовалюта», поэтому эти цифровые монеты не являются платежным средством, подчеркнул в интервью «Минфину» руководитель департамента киберполиции Украины, полковник Александр Гринчак.

«Мы одни из первых, кто вышел с инициативой узаконить криптовалюту. Чтобы ее регулировали, нужно определить ее электронной валютой или материальной ценностью. Уже разработан такой законопроект».

Однако ушлые преступники все же знают, что установить конечного пользователя почти невозможно. «Учитывая то, что трудно установить личность преступника и нет юридического статуса криптовалюты, мы в этой ситуации бессильны», — замечает Гринчак.

Украинское законодательство не относит криптовалюту к имуществу или ценностям, которые могут быть предметом преступления. В юридическом аспекте невозможно определить ценность их происхождения или по-иному идентифицировать данные денежные средства.