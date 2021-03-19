Европейские компании обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский", который планируется задействовать для достройки газопровода "Северный поток-2", на общую стоимость не менее 10 млн долл. Как пишет Deutsche Welle, "Черский" перебросили на Балтику с Дальнего Востока в полуготовом состоянии – на судне не было оборудования для сварки и прокладки труб.



По информации из базы роSSийской таможни, доступной через информационный сервис ImportGenius, с августа 2020 года итальянская компания Nuova Patavium поставляла оборудование для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к нему в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где оно устанавливалось на трубоукладчик "Академик Черский".



Как выяснило издание, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.



В июле 2020 года США ужесточили санкции против "Северного потока-2". После этого Nuova Patavium начала продавать оборудование вместо владельца "Академика Черского" компании "Система-СПБ" из Санкт-Петербурга, которая стала импортировать из Европы оборудование для трубоукладчика.



В частности, "Система-СПБ" покупала оборудование для "Черского" еще у одной итальянской компании – Opus SRL, которая поставила элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб. Две недели спустя это оборудование прибыло к немецкому порту Мукран уже как собственность "дочки" "Газпром регионгаз".



Кроме того, компания Vermaat Technics BV из Нидерландов оборудовала "Академик Черский" ультрасовременной компьютеризированной системой для внешней орбитальной сварки Veraweld Torch System D. Оборудование продавали не напрямую владельцу "Черского", а роSSийской дочке – ООО "Вермаат Сервис". Но если до июля прошлого года оборудования поставлял в РоSSию сам производитель, то после усиления санкций США поставщиком стала созданная незадолго до того компания BHS International BV, оформленной на россиян.



В целом компьютеризированная сварочная аппаратура из Нидерландов на "Академике Черском", согласно таможенным декларациям, обошлась роSSийской госкомпании в 4,9 млн долл.



Как ожидается, "Академик Черский" приступит к укладке труб уже в конце марта и закончит работы летом. После дооснащение современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.



Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США .



Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Джо Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Дональда Трампа.



