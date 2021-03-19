Заробитчане будут платить налоги в бюджет Украины

Государственный бюджет Украины будет пополняться также и за счет граждан, работающих и зарабатывающих деньги за границей. Суммы налогов для заробитчан будут отличаться в зависимости от нескольких факторов.

Украинских заробитчан заставят заплатить 19,5% подоходного налога

Украинские заробитчане должны заполнить налоговую декларацию по месту регистрации. Учитывая, что подоходный налог в Украине составляет 19,5 процента, то если человек работает легально в стране, с которой у нашей страны подписано межгосударственное соглашение, ставка налога будет представлять собой разницу между местным налогообложением и украинским.

Например, в Болгарии работающие люди платят 10 % от своих доходов в казну государства, значит, заробитчанин должен будет доплатить в украинский бюджет оставшиеся 9,5 %. Если человек работал нелегально или в той стране, с которой специальное межгосударственное соглашение не подписано, то ему придется выплатить 19,5 % подоходного налога в Украине.

Украинских заробитчан заставят заплатить 19,5% подоходного налога

На вопрос, почему заробитчане должны платить налоги, власти дают однозначный ответ: налоговые выплаты идут на ремонты и содержание учебных заведений, дороги, зарплаты медикам, правоохранителям и военнослужащим.

Стоит отметить, что на сегодняшний день денежные переводы заробитчан своим родным являются основным источником поступления иностранной валюты в Украину. За 2020 год заробитчане перевели в родное государство больше денег, чем вложили инвесторы.

Ранее эксперты сообщали, что украинские заробитчане помогли Польше восстановить экономику, которая оказалась в плачевном состоянии на фоне пандемии коронавируса.


Шевченко Лилия, Тудей

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