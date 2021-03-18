Уголь у госшахт закупался через фирму-прокладку, - "Центрэнерго"

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на "Центрэнерго" по прямым договорам".

Уголь у госшахт закупался через фирму-прокладку, - "Центрэнерго"
Фото: www.dtek.com

Поставки угля с государственных шахт для "Центрэнерго" до последнего времени происходили через частную фирму, которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.

Об этом сообщается на сайте "Центрэнерго".

Компания подчеркивает, что не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом "Центрэнерго" является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на "Центрэнерго" по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через "Укрвуглезбагачення групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", - говорится в сообщении.

"Центрэнерго" отмечает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников, на условиях отсрочки оплаты 30 дней. А поставки обогащенного угля - исключительно от ГП "Укрвугилля", которое находится в управлении Минэнерго.

Всего с начала марта "Центрэнерго" уплатило государственным шахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.

"В то же время отгрузки со стороны государственных поставщиков угля для "Центрэнерго" происходят со значительными нарушениями сроков и объемов, недополучение только в марте предварительно составит 15 тысяч тонн", - отметили в компании.

При этом в настоящее время со стороны "Центрэнерго" существует оперативная задолженность (за уголь, находящийся в пути) перед государственными шахтами в размере 105,8 млн грн со сроком погашения в апреле.

"В то же время ситуация, возникшая в связи с долгом "Укрвуглезбагачення групп" перед государственными шахтами, не является компетенцией "Центрэнерго" и нуждается в содействии Министерства энергетики и, вероятно, вмешательстве правоохранительных структур", - говорится в сообщении.

По данным госреестра юрлиц, единственным владельцем компании "Укрвуглезбагачення групп" с уставным капиталом 500 грн является Ермолович Анастасия Сергеевна, зарегистрированная в городе Черкассы. До ноября 2020 года фирма называлась "Строительная группа "Монтаж-Буд".

"Единственным потребителем энергетического угля, который согласился на закупку угольного концентрата ГП "Львовуголь", стал ООО "Укрвуглезбагачення групп". По результатам заключенного с ним договора поставки угля, ГП "Львовуголь" в течение января-февраля реализовало 116 349 тонн угольного концентрата на общую сумму 199 195 000 гривен. Однако соответствующие расчеты за поставленную продукцию не проведены, и задолженность за уголь составляет 119 162 000 гривен", - говорится в сообщении профсоюза работников угольной промышленности Львовщины, которое есть в распоряжении LB.ua.

Напомним, в январе "Центрэнерго" обвинило ДТЭК в срыве поставок угля и повышении цен на топливо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Корниенко: законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать через две-три неделиКорниенко: законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать через две-три недели
Укрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в КиевеУкрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в Киеве
Центрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тоннуЦентрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тонну
Прокачка газа через Украину упала на 25%Прокачка газа через Украину упала на 25%
Метинвест купил Покровскую угольную группуМетинвест купил Покровскую угольную группу
Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную платуЦена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату
Газпром нарастил транзит газа через УкраинуГазпром нарастил транзит газа через Украину
Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллионаАвстралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
На Херсонщине аферисты продавали технику через фейковые интернет-магазины ломбардовНа Херсонщине аферисты продавали технику через фейковые интернет-магазины ломбардов
Последние новости
Подгружаем последние новости