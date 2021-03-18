Уголь у госшахт закупался через фирму-прокладку, - "Центрэнерго"

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на "Центрэнерго" по прямым договорам".

Поставки угля с государственных шахт для "Центрэнерго" до последнего времени происходили через частную фирму, которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.

Об этом сообщается на сайте "Центрэнерго".

Компания подчеркивает, что не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом "Центрэнерго" является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на "Центрэнерго" по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через "Укрвуглезбагачення групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", - говорится в сообщении.

"Центрэнерго" отмечает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников, на условиях отсрочки оплаты 30 дней. А поставки обогащенного угля - исключительно от ГП "Укрвугилля", которое находится в управлении Минэнерго.

Всего с начала марта "Центрэнерго" уплатило государственным шахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.

"В то же время отгрузки со стороны государственных поставщиков угля для "Центрэнерго" происходят со значительными нарушениями сроков и объемов, недополучение только в марте предварительно составит 15 тысяч тонн", - отметили в компании.

При этом в настоящее время со стороны "Центрэнерго" существует оперативная задолженность (за уголь, находящийся в пути) перед государственными шахтами в размере 105,8 млн грн со сроком погашения в апреле.

"В то же время ситуация, возникшая в связи с долгом "Укрвуглезбагачення групп" перед государственными шахтами, не является компетенцией "Центрэнерго" и нуждается в содействии Министерства энергетики и, вероятно, вмешательстве правоохранительных структур", - говорится в сообщении.

По данным госреестра юрлиц, единственным владельцем компании "Укрвуглезбагачення групп" с уставным капиталом 500 грн является Ермолович Анастасия Сергеевна, зарегистрированная в городе Черкассы. До ноября 2020 года фирма называлась "Строительная группа "Монтаж-Буд".

"Единственным потребителем энергетического угля, который согласился на закупку угольного концентрата ГП "Львовуголь", стал ООО "Укрвуглезбагачення групп". По результатам заключенного с ним договора поставки угля, ГП "Львовуголь" в течение января-февраля реализовало 116 349 тонн угольного концентрата на общую сумму 199 195 000 гривен. Однако соответствующие расчеты за поставленную продукцию не проведены, и задолженность за уголь составляет 119 162 000 гривен", - говорится в сообщении профсоюза работников угольной промышленности Львовщины, которое есть в распоряжении LB.ua .

Напомним, в январе "Центрэнерго" обвинило ДТЭК в срыве поставок угля и повышении цен на топливо.