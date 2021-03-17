АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 274 млн гривень

В компании заявили, что будут обжаловать решение в суде.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Тедис Украина" на 274,2 млн грн за то, что компания выполнила не во полном объеме решение Комитета от 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

В Комитете напомнили, что 16 декабря 2016 года приняли решение №551-р, которым признано, что с 2013 года по сентябрь 2015-го (включительно) ООО "Тедис Украина" "занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и допустило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением".

"За указанные нарушения на ООО "Тедис Украина" были наложены штрафы на общую сумму более 431 млн грн. Часть штрафов - почти 300 млн грн - общество уплатило в 2017 году. Остаток был уплачен в 2020 году. Этим же решением общество обязано в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и устранить причины их возникновения, а также в течение трех лет ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет по установленной форме", - говорится в сообщении.

В течение 2016-2020 годов решения №551-р обжаловалось в судебном порядке.

Постановлением Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 19 июня 2018 года по делу №910/3047/17 кассационную жалобу компании удовлетворили частично.

"Решение Хозяйственного суда города Киева от 31 мая 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 09.02.2018 по делу изменено, изложив резолютивную часть решения (которая определяла один из способов исполнения решения) в новой редакции. В остальной части иска отказано. В дальнейшем акционеры ООО "Тедис Украина" обжаловали указанные выше решения суда первой и апелляционной инстанций", - добавили в АМКУ.

"Поскольку ООО "Тедис Украина" не было добровольно исполнено решение № 551-р в полном объеме в установленные сроки, Комитет открыл дело по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде исполнения решения не в полном объеме, доказал совершение компанией нарушения и наложил штраф в размере 274 227 220 грн", - пояснили в Комитете.

В "Тедис Украина" заявили, что любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора считают абсолютно безосновательными. В компании также заявили, что будут обжаловать такое решение в судебном порядке.

"В отношении решения АМКУ от 17.03.2021 компания «ТЕДИС Украина» официально сообщает, что в прошлом году полностью оплатила штраф в размере 431 миллионов гривень, который был наложен АМКУ. Кроме этого, компания «ТЕДИС Украина» полностью выполнила другие обязательства, которые были наложены АМКУ своим решением №551-р. Любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора, а также обвинения компании в невыполнении других обязательств согласно решению №551-р, в компании считают абсолютно безосновательными и будут обжаловать данное решение в судебном порядке", - говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, что в ноябре прошлого года Северный апелляционный суд принял решение в пользу Антимонопольного комитета Украины при рассмотрении жалобы компании "Тедис Украина" на штраф в 3,4 млрд грн.

В конце 2016 года АМКУ признал, что компания "ТедисУкраина" с 2013-го и до сентября 2015-го злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривень и обязал устранить нарушения.

"Тедис" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева , а 9 февраля 2018-го - Киевский апелляционный хозяйственный суд.