Международное агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины. Показатели превзошли ожидания

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах по глобальной шкале на уровне «B». Рейтинги по национальной шкале подтверждены на уровне «uaA», а также краткосрочные рейтинги — на уровне «B». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, пишет Укринформ.

Фото: spglobal.com

Что зафиксировало агентство

«Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году», — отметили в S&P.

Агентство отмечает, что инвестиции в 2020 году составили всего 5,3% ВВП в 2020 году по сравнению с 12,6% в 2019-м, а в этом году данный показатель ожидается на уровне 9,4% ВВП .

В S&P также отметили достаточность резервов страны, что «обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая следующую задержку с выплатой льготных кредитов». Однако эпидемиологические соображения по-прежнему представляют серьезный риск.

Прогнозы агентства

Агентство ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4% после ожидаемого спада экономики на 4,2% в 2020-м. В 2022 году рост замедлится до 3,5%.

Аналитики агентства также отметили, что в течение следующего года S&P может повысить рейтинги Украины при условии, что показатели внешней ликвидности страны и консолидация государственных финансов превзойдут настоящие прогнозы, прежде всего вследствие активного восстановления экономики.

«Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году после постепенной стабилизации ситуации в сфере здравоохранения и восстановления спроса», — говорится в сообщении S&P.

По мнению аналитиков, приток денежных переводов и господдержка, в том числе повышение пенсий, должны поддержать восстановление потребления.

При этом аналитики называют ключевым риском прогноза неопределенность относительно вакцинации, которая, во-первых, медленно разворачивается в Украине, а во-вторых, не поддерживается половиной населения.

«Мы рассматриваем недавно внедренные администрацией Байдена в США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное обновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского», — отмечается в пресс-релизе.

И хотя Украина испытывает трудности в переговорах с МВФ из-за проблем в антикоррупционной сфере и судебной реформе, аналитики S&P все же прогнозируют поступление транша в 2021 году в размере $0,7 млрд, учитывая высокий дефицит бюджета в 2021 году. Это позволит получить дополнительные кредиты Всемирного банка и Евросоюза на сумму около $1,5 млрд. Впрочем, даже в этих обстоятельствах S&P ожидает рост госдолга на $5 млрд за счет новых внешних и внутренних заимствований.