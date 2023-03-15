Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's, яке займається присвоєнням кредитних рейтингів, дослідженнями та аналізом ризиків, знизило прогноз для банківської системи США зі "стабільного" до "негативного".

Рішення стало наслідком стрімкого погіршення операційного середовища після банкрутства Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Bank, йдеться у повідомленні агентства, яке наводить CNBC .

У повідомленні агентства йдеться, що інші установи з нереалізованими збитками або незастрахованими вкладниками все ще можуть наражатися на ризик.

"Банки США тепер також стикаються з різким зростанням вартості депозитів після кількох років низької вартості фінансування, що призведе до скорочення доходів банків, особливо тих, які мають більшу частку активів із фіксованою процентною ставкою", — сказано в повідомленні.