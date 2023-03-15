Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"

В агентстві аргументували своє рішення "різким погіршенням операційного середовища", інформує ZN.ua.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's, яке займається присвоєнням кредитних рейтингів, дослідженнями та аналізом ризиків, знизило прогноз для банківської системи США зі "стабільного" до "негативного".

Рішення стало наслідком стрімкого погіршення операційного середовища після банкрутства Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Bank, йдеться у повідомленні агентства, яке наводить CNBC.

У повідомленні агентства йдеться, що інші установи з нереалізованими збитками або незастрахованими вкладниками все ще можуть наражатися на ризик.

"Банки США тепер також стикаються з різким зростанням вартості депозитів після кількох років низької вартості фінансування, що призведе до скорочення доходів банків, особливо тих, які мають більшу частку активів із фіксованою процентною ставкою", — сказано в повідомленні.

Агентство також прогнозує, що на економіку США чекає рецесія наприкінці цього року, що також чинитиме тиск на банківський сектор.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
На території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІНа території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІ
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
Блок рекламы


Похожие новости
Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%
Нижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 роціНижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 році
Велика Британія виділила $576 млн на спільну угоду з Францією щодо боротьби з нелегальною міграцієюВелика Британія виділила $576 млн на спільну угоду з Францією щодо боротьби з нелегальною міграцією
Гривні пророкують подальше зміцнення: прогноз на березеньГривні пророкують подальше зміцнення: прогноз на березень
Нотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правиламиНотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правилами
ЄК готує рішення щодо українського зернаЄК готує рішення щодо українського зерна
Країни G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 39 мільярдів доларівКраїни G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 39 мільярдів доларів
Україна різко скоротила імпорт електроенергії з ЄСУкраїна різко скоротила імпорт електроенергії з ЄС
У Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 роціУ Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 році
Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%
Последние новости
Подгружаем последние новости