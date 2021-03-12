Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка Грин Банка

Кассационный админсуд 26 февраля 2021 окончательно отказал в удовлетворении кассационной жалобы акционеров ПАО «Грин Банк».

Кассационный админсуд 26 февраля 2021 года окончательно отказал в удовлетворении кассационной жалобы акционеров ПАО «Грин Банк» о признании противоправным и отмене постановления об отзыве банковской лицензии и ликвидации указанного банка . Об этом говорится в сообщении регулятора.

Истцами в этом деле были миноритарные акционеры банка — ООО «Марго Групп» и ООО «Максимус и К», которые владеют по 9,9152% акций банка.

Основаниями для отказа в удовлетворении кассационной жалобы акционеров суд отметил недоказанности истцами их права обращения в суд с таким иском в интересах банка, ведь они не были контролирующими акционерами и не входили в руководящие структуры банка.

Постановление Верховного Суда является окончательным в указанном судебном деле и обжалованию не подлежит.

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ФГВФЛ ввел временную администрацию сроком на три месяца в Грин Банк 25 сентября. Впоследствии она была продолжена до 24 января 2015 года.

Национальный банк 22 января 2015 отозвал лицензию Грин Банка и начал процедуру его ликвидации.