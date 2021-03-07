"Нафтогаз" за долги остановил газоснабжение компании "Донецктеплокоммунэнерго"

С сегодняшнего дня, 6 марта, Донецкая область осталась без отопления. Компания "Нафтогаз" распорядилась прекратить поставки газа предприятию "Донецктеплокоммунэнерго", которое задолжало ей большую сумму денег.

“Нафтогаз“ оставил без отопления целую область из-за долгов

Об этом сообщила на своем сайте газораспределительная компания "Донецкоблгаз".

"ПАО «Донецкоблгаз» информирует, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому по законодательству ПАО "Донецкоблгаз" с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаний Кодекса ГРМ", - пишут на сайте "Донецкоблгаза".

При этом областная газораспределительная компания в своем сообщении делает ремарку, что она всегда отстаивает интересы жителей региона, однако предписание обязана выполнить. К тому же, компания должна защищать интересы государства, которое может за месяц потерять из-за несанкционированного отбора газа около 150 миллионов гривен.

Компания "Донецкоблгаз" также публикует на своем сайте сообщение, полученное ею от "Нафтогаза". Из этого сообщения можно понять, о какой сумме долга идет речь. Донецкие тепловики действительно задолжали "Нафтогазу" гигантскую сумму – свыше полутора миллиардов гривен. При этом "Нафтогаз" требует от "Донецктеплокоммуненерго" выплатить ему для начала свыше 302 миллионов гривен. В случае невыплаты облгаз обязан прекратить поставку газа предприятию.

“Нафтогаз“ оставил без отопления целую область из-за долгов
“Нафтогаз“ оставил без отопления целую область из-за долгов

Причем газораспределительные компании "Донецкгаз" а также "Мариупольгаз" обязаны были прекратить поставки газа тепловикам еще с 1 марта, однако прекратили лишь сегодня.

Напомним, компанию "Нафтогаз" обвиняют в рейдерстве на газовом рынке Украины. Имея доступ к дешевому отечественному ресурсу, она создает выгодные для себя конкурентные условия на рынке и переманивает к себе клиентов областных компаний.


Марченко Любов, Тудей

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