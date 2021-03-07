"Нафтогаз" за долги остановил газоснабжение компании "Донецктеплокоммунэнерго"

С сегодняшнего дня, 6 марта, Донецкая область осталась без отопления. Компания "Нафтогаз" распорядилась прекратить поставки газа предприятию "Донецктеплокоммунэнерго", которое задолжало ей большую сумму денег.

Об этом сообщила на своем сайте газораспределительная компания "Донецкоблгаз".

"ПАО «Донецкоблгаз» информирует, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому по законодательству ПАО "Донецкоблгаз" с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаний Кодекса ГРМ", - пишут на сайте "Донецкоблгаза".

При этом областная газораспределительная компания в своем сообщении делает ремарку, что она всегда отстаивает интересы жителей региона, однако предписание обязана выполнить. К тому же, компания должна защищать интересы государства, которое может за месяц потерять из-за несанкционированного отбора газа около 150 миллионов гривен.

Компания "Донецкоблгаз" также публикует на своем сайте сообщение, полученное ею от "Нафтогаза". Из этого сообщения можно понять, о какой сумме долга идет речь. Донецкие тепловики действительно задолжали "Нафтогазу" гигантскую сумму – свыше полутора миллиардов гривен. При этом "Нафтогаз" требует от "Донецктеплокоммуненерго" выплатить ему для начала свыше 302 миллионов гривен. В случае невыплаты облгаз обязан прекратить поставку газа предприятию.

Причем газораспределительные компании "Донецкгаз" а также "Мариупольгаз" обязаны были прекратить поставки газа тепловикам еще с 1 марта, однако прекратили лишь сегодня.

Напомним, компанию "Нафтогаз" обвиняют в рейдерстве на газовом рынке Украины. Имея доступ к дешевому отечественному ресурсу, она создает выгодные для себя конкурентные условия на рынке и переманивает к себе клиентов областных компаний.