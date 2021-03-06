Германия выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭС

Наибольшую компенсацию получит шведская компания Vattenfall - 1,4 млрд евро.

Германия выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭС
Графенрайнфельдська АЕС
Фото: wikipedia.org

Правительство Германии согласовало с четырьмя энергетическими компаниями условия выплаты компенсаций за досрочное выведение из эксплуатации принадлежащих им атомных электростанций на территории страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства экономики и энергетики Германии.

Компании EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE и Vattenfall получат в целом 2,4 млрд евро за закрытие шести АЭС. Наибольшую компенсацию получит шведская компания Vattenfall - 1,4 млрд евро.

Выплаты должны компенсировать компаниям потери от прекращения производства электричества и инвестиций. Со своей стороны компании должны будут отозвать все поданные ими иски, в которых они требовали от Германии компенсации за потерю прибыли.

Германия планирует полностью отказаться от атомной и угольной энергетики и перейти на газ до 2038 года. Страна закрыла 8 своих атомных электростанций после аварии на АЭС "Фукусима". Остальные АЭС, которые еще работают, планируют отключить до 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
В Ощадбанке новый член правленияВ Ощадбанке новый член правления
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ не дала списать из Дунайского пароходства 455 судов и барж на 2 млрд гривенСБУ не дала списать из Дунайского пароходства 455 судов и барж на 2 млрд гривен
Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.
Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.
ArcelorMittal построит в Индии сталелитейный завод почти за 7 млрд долл.ArcelorMittal построит в Индии сталелитейный завод почти за 7 млрд долл.
Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 миллиардаУкрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 миллиарда
Экспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынокЭкспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынок
Шведский финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом ЕвропыШведский финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом Европы
Украина выплатила $335 миллионов процентов по евробондамУкраина выплатила $335 миллионов процентов по евробондам
Украина наторговала с ЕС агропродукцией на 10 млрд долл.Украина наторговала с ЕС агропродукцией на 10 млрд долл.
В Европе производство стали не успевает за спросомВ Европе производство стали не успевает за спросом
Последние новости
Подгружаем последние новости