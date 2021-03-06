Германия выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭС

Правительство Германии согласовало с четырьмя энергетическими компаниями условия выплаты компенсаций за досрочное выведение из эксплуатации принадлежащих им атомных электростанций на территории страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства экономики и энергетики Германии.

Компании EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE и Vattenfall получат в целом 2,4 млрд евро за закрытие шести АЭС. Наибольшую компенсацию получит шведская компания Vattenfall - 1,4 млрд евро.

Выплаты должны компенсировать компаниям потери от прекращения производства электричества и инвестиций. Со своей стороны компании должны будут отозвать все поданные ими иски, в которых они требовали от Германии компенсации за потерю прибыли.

Германия планирует полностью отказаться от атомной и угольной энергетики и перейти на газ до 2038 года. Страна закрыла 8 своих атомных электростанций после аварии на АЭС "Фукусима". Остальные АЭС, которые еще работают, планируют отключить до 2022 года.