Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.

Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составляет 2 558,22 млрд, или более 90 млрд долл., и является приемлемым и согласованным со всеми министерствами и международными партнерами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"По состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 миллиардов долларов в эквиваленте. Полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост государственного долга. Он находится в параметрах и в пределах допустимых, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемых для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", - сказал Д.Шмыгаль.

По его словам, к началу прошлого года сумма государственного долга была официально около 85 млрд долларов.

По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2019 год в гривневом эквиваленте сократился на 7,84%, а в долларовом эквиваленте - вырос на 7,71%. По данным Минфина, бюджет на 2021 год предусматривает сокращение государственного долга до 64,6% ВВП.

МинПром по материалам Укринформ

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