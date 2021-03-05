Цена на золото упала до 8-месячного минимума

Спотовая цена унции золота упала до $1690, что является самым низким показателем с 8 июня 2020 года. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Что происходит с золотом

Цена золота падает третью недель кряду и за этот период драгоценный метал потерял в стоимости 2,3%.

Падение цены связано с растущим убеждением инвесторов в скором конце пандемии и восстановлении роста крупнейших экономик, считают в Bloomberg.

Сегодня падение цен характерно для всего рынка металлов. Цена на никель, к примеру, за два дня опустилась ниже $1500 за тонну.

Основным приоритетом инвесторов на данный момент являются американские государственные облигации. Доходность по 10-летним бондам выросла на 1,5%.

Напомним