Аукцион по продаже главного офиса банка Аркада не состоялся. Причина — судебные тяжбы

Сегодня, 4 марта, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планировал реализовать ключевой актив банка «Аркада» — его главный офис в центре Киева . Однако торги не состоялись из-за уточнения права собственности на это сооружение и земельный участок. Об этом сообщает Finbalance.

Фото: liga.net

Что должно было произойти

Главный офис банка «Аркада» и земельный участок под ним должны были реализоваться через «английский» аукцион Фонда гарантирования вкладов по продаже имущественных прав. Однако в системе «ProZorro.Продажи» констатируется, что торги не состоятся (прием заявок продолжался до 20:00 3 марта).

«В государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры», — уточняет ФГВФЛ.

Стартовая цена на лот составляла 971,1 млн грн. Минимальный шаг повышения цены — 1% (9,71 млн грн). Гарантийный взнос — 97,1 млн грн. Этот актив выставлялся на торги впервые.

Что предшествовало в суде

Как писал Finbalance, 01.02.21 Печерский райсуд г. Киева снял арест с главного офиса банка «Аркада» (площадью 14,1 тыс. кв. м) и земельного участка под ним (площадью 0,53 га). Кроме того, суд отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка «Аркада» об обеспечении иска к Олегу Нелину в деле №/52482/20-ц и наложении ареста на главный офис банка «Аркада» и земельный участок под ним. В этом иске ФГВФЛ просит суд применить последствия ничтожности сделки из-за отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Почему так важно сохранить арест главного офиса

10 сентября 2019 года киевский застройщик «Будэволюция», связанный с «Аркадой», получил заем в размере 260 млн грн от Олега Нелина, бывшего помощника «регионала» Николая Злочевского. В обеспечение кредита банк Аркада передал собственный офис и земельный участок под ним.

Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Это произошло 21 июля 2020 года. Через 10 дней Нелин передал недвижимость в ипотеку третьему лицу, Тарасу Бурдейному. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня, и НБУ был вынужден закрыть его.

19 августа 2020 года Печерский суд наложил арест в рамках обеспечения иска Фонда к «Будэволюции», Нелину и Бурдейному об обжаловании сделок, которые привели к выводу из собственности банка «Аркада» его головного офиса.

В январе 2021 года в Печерский суд поступило ходатайство об отмене мер обеспечения иска, которое суд удовлетворил.

ФГВФЛ сообщал, что утвердил реестр учтенных требований кредиторов банка «Аркада» на общую сумму более 621 млн грн. Из них 286 млн грн — это сумма гарантированного возмещения. Еще 43 млн грн — средства физических лиц, превышающих гарантированные 200 тыс. грн. В седьмой очереди — требования юридических лиц на общую сумму 270 млн грн.

18 января решением исполнительной дирекции Фонда была утверждена ликвидационная масса банка «Аркада», которую независимые субъекты оценочной деятельности оценили в 1,3 млрд грн.

Как отмечал ФГВФЛ, почти 84% этой суммы — 1,1 млрд грн — стоимость недвижимости и земельных участков, в частности в столичном пригороде.