Коболев раскритиковал план Витренко о продаже газа для населения и ТКЭ на год вперед

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев допускает манипуляцию в инициативе главы Минэнерго Юрия Витренко о продаже в марте АО "Укргаздобыча" газа для нужд населения и ТКЭ по фиксированной цене на период с 1 апреля 2021-го по 30 апреля 2022-го.

Об этом Коболев заявил в эфире "Радио НВ", уточнив, что пока ознакомился с этими инициативами по трансляции заседания Кабмина и не получал каких-либо документов, связанных с этим вопросом.

"Я удивлен. Если план в том, чтобы за короткое время (...) очень большим объемом нажать на цену, то это манипуляция", - цитирует Коболева "Интерфакс-Украина".

В то же время он выразил мнение, что обязательный годовой продукт по поставкам газа населению необходимо ввести с 1 мая.

"Почему? Потому что для конечного потребителя важно понять, что было бы, если бы не было такого годового продукта. Необходимо дать апрелю себя продемонстрировать", - отметил глава правления НАК.

По его словам, годовая цена должна быть рассчитана по прозрачным рыночным принципам. В то же время он не прогнозирует ее размера.

Ранее Кабинет министров поручил Министерству экономики подготовить до 5 марта проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргаздобыча" в марте 2021 газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в частности ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это поручение необходимо проработать как можно быстрее, максимум до пятницы, поскольку уже в марте необходимо осуществить всю кампанию контрактования, чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке, а до этого он должен появиться на оптовом.

Со своей стороны Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит изменения в правила поставок газа, которые предусматривают обязательства для газопоставщиков предлагать годовые базовые продукты с 1 мая до 30 апреля.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр.

В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.