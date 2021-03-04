Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)
В 2020 году общее количество безналичных операций и по получению наличных с использованием банковских карт составило 6 млрд штук, а их сумма - 3,96 трлн грн.
В 2020 году общее количество безналичных операций и по получению наличных с использованием банковских карт составило 6 млрд штук, а их сумма — 3,96 трлн грн. Об этом
Как изменилось количество операций с карточками
Количество операций с платежными картами выросло на 18,6%, а сумма — на 10,6% по сравнению с 2019 годом.
По количеству операций в прошлом году преобладали безналичные — почти 87% операций с платежными картами. Сумма безналичных платежей составила 55,8% от всех операций с карточками (по итогам 2019 — 50,3%). Пять лет назад эти показатели были значительно ниже — 70% и 35% соответственно.
В прошлом году количество безналичных операций с использованием платежных карт выросло на 25% и составило 5,21 млрд шт., а сумма — почти 23% и достигла 2,21 млрд грн.
Количество операций по получению наличных снизилась на 11,7%, а сумма — на 1,7%.
Средняя сумма сделки в сети интернет выросла до 338 грн, что на 31% больше по сравнению с 2019 годом. В общем каждая третяя безналичная операция по платежной карте в прошлом году осуществлялась через интернет (36,5%), что составляет почти 642 млрд грн.
49,8% всех безналичных операций с использованием платежных карточек осуществлялись в POS-терминалах. Их сумма составила четверть от всех безналичных операций (26,9%). Если в 2019 году это было 513 млрд грн, то в 2020 году — 595 млрд грн (рост на 16%).
Наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием платежных карт (как в прошлом так и позапрошлом годах) составили переводы с карты на карту (42,8%), хотя по количеству операций их доля — всего 12,6%.
За год сумма переводов с карты на карту выросла почти на четверть (24%), в 945 млрд грн.