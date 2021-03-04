Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)

В 2020 году общее количество безналичных операций и по получению наличных с использованием банковских карт составило 6 млрд штук, а их сумма - 3,96 трлн грн.

В 2020 году общее количество безналичных операций и по получению наличных с использованием банковских карт составило 6 млрд штук, а их сумма — 3,96 трлн грн . Об этом говорится в данных регулятора.

Количество операций с платежными картами выросло на 18,6%, а сумма — на 10,6% по сравнению с 2019 годом.

По количеству операций в прошлом году преобладали безналичные — почти 87% операций с платежными картами. Сумма безналичных платежей составила 55,8% от всех операций с карточками (по итогам 2019 — 50,3%). Пять лет назад эти показатели были значительно ниже — 70% и 35% соответственно.

В прошлом году количество безналичных операций с использованием платежных карт выросло на 25% и составило 5,21 млрд шт., а сумма — почти 23% и достигла 2,21 млрд грн.

Количество операций по получению наличных снизилась на 11,7%, а сумма — на 1,7%.

Средняя сумма сделки в сети интернет выросла до 338 грн, что на 31% больше по сравнению с 2019 годом. В общем каждая третяя безналичная операция по платежной карте в прошлом году осуществлялась через интернет (36,5%), что составляет почти 642 млрд грн.

49,8% всех безналичных операций с использованием платежных карточек осуществлялись в POS-терминалах. Их сумма составила четверть от всех безналичных операций (26,9%). Если в 2019 году это было 513 млрд грн, то в 2020 году — 595 млрд грн (рост на 16%).

Наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием платежных карт (как в прошлом так и позапрошлом годах) составили переводы с карты на карту (42,8%), хотя по количеству операций их доля — всего 12,6%.

За год сумма переводов с карты на карту выросла почти на четверть (24%), в 945 млрд грн.