Шмыгаль подтвердил, что с апреля цена на электроэнергию может остаться неизменной

Однако глава правительства отмечает, что изменение стоимости возможно в будущем.

Шмыгаль подтвердил, что с апреля цена на электроэнергию может остаться неизменной
Денис Шмигаль
Фото: Скріншот

Цена на электроэнергию с 1 апреля, скорее всего, так же будет составлять 1,68 грн за один кВт в час. Об этом во время пресс-концеренции сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, цена для населения останется на уровне 1,68 грн", - сообщил премьер-министр.

Он подчеркнул: это не означает, что изменений не будет в будущем.

"Невозможно на всю жизнь зафиксировать цену. Цены меняются, поэтому любой товар в рыночной экономике должен быть оценен по рыночной цене. Когда и как это будет происходить без шоковых изменений для населения - вопрос в профильное министерство".

По его словам, подход Кабмина совпадает с "философией президента": за дисбаланс в электроэнергии должны платить богатые.

"За электроэнергию, если есть дисбалансы, должны платить богатые - те, кто имеют деньги, должны заплатить. Те, кто способен, должны платить больше, чтобы сбалансировать возможные разбалансы на рынке. Те, кто платить за электроэнергию, за другие ресурсы не могут по тем или иным причинам, или высоким тарифам, или рыночным тарифам, должны получить поддержку от государства", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что на первый квартал 2021 года правительство приняло редакцию постановления о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которой цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (за исключением суточного зонного учета). Данные изменения являются временными, они действуют до 1 апреля 2021 года.

В феврале в НКРЭКУ отметили, что ставка тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 апреля 2021 года может быть оставлена на действующем уровне - 1,68 грн/кВт-час.

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