Украина снизила поставки агропродукции в ЕС на 10,7%

Украина снизила поставки агропродукции в ЕС на 10,7%

Экспорт украинской продукции в Европейский Союз в 2020 году уменьшился на 10,7% - до 6,7 млрд долл. Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", об этом сообщил заместитель директора ННЦ "ИАЭ" Николай Пугачев.

Ученый отметил, что такое существенное снижение объемов экспорта произошло как вследствие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, так и из-за птичьего гриппа, поскольку Евросоюз вводил запрет на поставки украинской курятины. В результате в прошлом году сократились количественные и стоимостные объемы продаж всех основных экспортных позиций, за исключением подсолнечного масла.

Также Н.Пугачев отметил, что товарная структура отечественных поставок в Европейский Союз в значительной степени повторяет общую. Более 80% в ней приходится на экспорт зерновых и масличных культур, жиров и растительного масла, остатков перерабатывающей промышленности.

Интересно, отметил эксперт, что Европейский Союз выступает главным рынком для сбыта целого ряда агропродовольственных продуктов из Украины: рыба и рыбопродукты - 26 млн долл. (62% стоимости зарубежных продаж); яичные продукты - 12 млн долл. (64%); мед - 115 млн долл. (83%); плоды и ягоды - 184 млн долл. (77%); рапс - 949 млн долл. (94%); материалы растительного происхождения - 45 млн долл. (96%); соевое масло - 133 млн долл. (59%); макаронные изделия - 41 млн долл. (76%); консервированные томаты - 41 млн долл. (75%); соки - 50 млн долл. (68%); экстракты и концентраты чая и кофе - 17 млн ??долл. (53%); дрожжи - 19 млн долл. (76%).

В 2020 году Украине удалось полностью исчерпать квоты на беспошлинные поставки в страны Евросоюза меда, яблочного и виноградного соков, сахара, ячменной крупы и муки, консервированных томатов, обработанного крахмала, кукурузы, мяса птицы, яиц, обработанной продукции из зерновых и крахмала. В отличие от 2019 года, квоты на экспорт пшеницы и сливочного масла закрыть не удалось, отметил ученый.

В течение января 2021 года украинские компании уже в полном объеме использовали квоты на мед и яблочный и виноградный соки, подытожил Н.Пугачев.

МинПром по материалам Укринформ

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