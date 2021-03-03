Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает бензин

Есть несколько главных причин, почему в Украине дорожает бензин. Одна из них - несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть. Такое заявление сделал глава Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Эксперт отметил, что осенью прошлого года начался значительный рост мировых цен на нефть.

В Украине ожидали соответствующий процесс с середины декабря, однако, этого так и не произошло. Только 27 января группа «Приват», которая владеет несколькими крупными сетями АЗС, подняла стоимость топлива. В итоге скачок цен на украинских заправках произошел в феврале 2021 года.

Есть ещё несколько факторов, почему цены на украинских АЗС начали расти в феврале, а не раньше. Во-первых, в январе из-за праздников и жесткого карантина снизился спрос. Во-вторых, свое влияние оказывало нелегальное топливо.

На данный момент в Украине есть потенциал для дальнейшего увеличения стоимости топлива, считает эксперт. Например, ДТ может ещё увеличиться в цене на 1,6 грн за литр.

Ранее начальник отдела рыночного надзора Государственной экологической инспекции Елена Сибелева заявила, что треть украинских АЗС имеют «подозрительные» паспорта качества топлива.