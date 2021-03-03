Шведский финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом Европы

Шведский финтех Klarna привлек от инвесторов $1 млрд в рамках очередного раунда финансирования, сообщила компания. Теперь ее оценка составляет $31 млрд, что делает стартап самым дорогим в Европе, пишет РБК.

Шведский финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом Европы
Фото: dev.by

Что известно о привлечении

Предыдущий раунд привлечения средств в объеме $650 млн, который возглавила компания Silver Lake, завершился осенью 2020 года. Тогда финтех стоил $11 млрд. Среди инвесторов проекта — Sequoia Capital, суверенный фонд Сингапура GIC, BlackRock и HMI Capital.

Теперь стоимость шведского финтеха сопоставима со многими крупнейшими финансовыми институтами Европы, в том числе Barclays, Credit Suisse и Swiss Re, и больше, чем у крупнейшей кредитной организации Германии Deutsche Bank.

Предыстория

Ранее глава проекта Себастьян Семятковски делился планами по выводу Klarna на биржу. При этом он исключал сделку с технической компанией без активов (SPAC) и говорил, что финтех рассматривает возможность прямого листинга, который позволяет обойти дорогостоящий процесс IPO.

Финтех Klarna уже был самым дорогим стартапом Европы, но в январе его обошел проект Checkout.com с инвестициями фонда DST Global Юрия Мильнера. На тот момент Checkout.com стоил $15 млрд.

Компания Klarna была основана в Швеции в 2005 году. Сервис предоставляет платежные услуги, а также опцию «купи сейчас, плати потом» (buy-now-pay-later), благодаря которой пользователи платформы получают беспроцентную рассрочку на покупки. Компания работает в 17 странах мира.

Количество ежедневных транзакций составляет около 2 млн, а число активных клиентов по всему миру — 90 млн человек. Платформа сотрудничает с 250 тыс. компаниями-продавцами, в том числе с Abercrombie & Fitch, H&M, аdidas и Lululemon.

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