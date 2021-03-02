ВАКС арестовал 674 млн гривен на счетах в Госказначействе

Деньги заблокированы по делу о незаконном возмещении НДС.

ВАКС арестовал 674 млн гривен на счетах в Госказначействе
Фото: ТСН

Высший антикоррупционный суд 1 марта наложил арест на 674 млн гривен на счетах в Госказначействе, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Арест наложен в рамках уголовного дела о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.

Речь идет о деятельности более двух десятков связанных компаний, которые проходят в ряде расследований НАБУ с осени 2017 года. Детективы выяснили, что компании подконтрольны одной группе лиц, которые необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Компании импортировали и продавали товары в Украине, но не отражали это в налоговом учете. После этого они претендовали на возмещение НДС, заявляя, что товары не проданы и находятся на хранении.

На протяжении декабря - февраля детективы вместе с представителями ГУ ДФС в Одесской области провели 39 обысков на складах компаний, не найдя там этих товаров. Более того, сами помещения были непригодны для их хранения. Следовательно, было зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года.

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