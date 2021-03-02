Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник Зеленского

Для получения очередного транша Верховная Рада должна принять необходимые изменения в законодательство.

Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник Зеленского
Олег Устенко
Фото: Макс Левин

Украина ожидает получения очередного денежного транша от Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в рамках действующей программы Украина рассчитывает получить еще 2,9 млрд долларов.

"Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 млрд долларов - 2,1 миллиарда мы уже получили", - сказал Устенко.

По его словам, "сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается".

"Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша. Речь идет о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры", - отметил советник президента.

Напомним, 11 января миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В прошлый раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 очередного транша в рамках программы stand-by.

13 февраля миссия завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

После этого советник президента Олег Устенко сообщил, что Украина ждет продолжения сотрудничества с Фондом. Кроме того, Украина хочет продолжить программу еще на полгода, чтобы общий срок составлял не 18, а 24 месяца.

26 февраля МВФ назвал продуктивными дискуссии с Украиной, произошедшие во время работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатировал наличие ряда нерешенных вопросов и предложил Украине направить свои предложения для продолжения переговоров.

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