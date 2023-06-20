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2023-06-20
Україна очікує транш МВФ на $900 млн
Уряд затвердив нови меморандум із МВФ.
На засіданні уряду 19 червня затвердили новий меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику, інформує
"На сьогоднішньому засіданні уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, уряд затвердив оновлені лист про наміри та меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які вже реалізуються та будуть реалізовувати в майбутньому.
"Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 млн доларів", - додав Шмигаль.
Оксана Лебедина, ZN.ua