Україна очікує транш МВФ на $900 млн

Уряд затвердив нови меморандум із МВФ.

На засіданні уряду 19 червня затвердили новий меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику, інформує ZN.ua .

"На сьогоднішньому засіданні уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд затвердив оновлені лист про наміри та меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які вже реалізуються та будуть реалізовувати в майбутньому.

"Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 млн доларів", - додав Шмигаль.