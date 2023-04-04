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2023-04-04
Нацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрд
Транш виділено за новою програмою кредитування.
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Україна отримала перший транш від МВФ у рамках нової програми розширеного фінансування — сума становить 2 млрд спеціальних прав запозичень, або близько 2,7 млрд дол. Про це повідомив у
Він нагадав, що рішення про негайне виділення траншу рада директорів МВФ ухвалила 31 березня.
"Дякую партнерам за швидку допомогу і вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми та отримання наступного траншу від МВФ", - написав Пишний.
Оксана Лебедина, ZN.ua