Нацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрд

Україна отримала перший транш від МВФ у рамках нової програми розширеного фінансування — сума становить 2 млрд спеціальних прав запозичень, або близько 2,7 млрд дол. Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

Він нагадав, що рішення про негайне виділення траншу рада директорів МВФ ухвалила 31 березня.