Угорщина передумала блокувати транш на 500 мільйонів євро для України

Угорщина ухвалила рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України на 500 млн євро. Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Угорщина передумала блокувати транш на 500 мільйонів євро для України
Фото: censor.net

«Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні», — написав він.

in the end #Hungary announced today during the EU foreign ministers' meeting in Brussels that it won't block the next tranche of EU military aid to #Ukraine https://t.co/haCd2vZVdL

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 23, 2023





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