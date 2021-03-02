Fitch прогнозирует повышение учетной ставки Нацбанка до 7%

По прогнозам аналитиков международного рейтингового агентства Fitch Ratings, Нацбанк отреагирует на увеличение инфляции в январе до 6,1% повышением учетной ставки на 100 б. п. — до 7%. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Ожидания

«Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций», — говорится в отчете агентства о подтверждении рейтинга Украины на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Рост инфляции до 6,1%, по итогам января, Fitch объясняет более высокими ценами на сырьевые товары и энергоносители, ослаблением гривны и повышением минимальной заработной платы на 20%.

ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,1% при увеличении инфляции на 6,9%. Для сравнения: в 2020 году ВВП страны упало на 4,2% при инфляции в 5%.

Fitch указывает, что вторая волна сovid-19 была намного более серьезной, чем первая, но уровень смертности снижается, и агентство предполагает, что экономические ограничения останутся незначительными.

Говоря о платежном балансе, агентство указывает, что Украина оказалась устойчивой к шоку, вызванному коронавирусом, а ее международные резервы увеличились до $28,8 млрд в январе 2021 года с $27,0 млрд в феврале 2020 года. «Значительное улучшение условий торговли, резкое сокращение импорта и статистические изменения… привели к увеличению сальдо счета текущих операций в 2020 году на 7 п. п. — до профицита в 4,4% ВВП , компенсируя отток капитала из частного сектора», — говорится в отчете.

Сотрудничество с МВФ

Fitch констатирует, что возможность выпуска еврооблигаций и высокая внутренняя ликвидность банковской системы позволили управлять ситуацией на фоне задержки траншей МВФ и реформ судебной системы, а также в борьбе с коррупцией, включая принятие соответствующих законов в Верховной Раде.

Fitch считает, что существует значительный риск для завершения программы stand by МВФ , в частности будет проблематичным одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформы. По мнению агентства, отмена декабрьского временного ограничения цен на газ, еще одного требования программы, более реалистична.

Аналитики Fitch ожидают для Украины только один транш МВФ на $700 млн и привлечения другого финансирования на $1,5 млрд. Кроме того, они предполагают выпуск евробондов на сумму, большую запланированной — $1,4 млрд.

Однако в Fitch считают, что в Украине существует значительный политический стимул для выполнения условий МВФ , который появится во второй половине 2021 года. Он будет связан с необходимостью выплаты $2,2 млрд в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.

Восстановление

Согласно прогнозу, в 2021 году Украина вернется к дефициту счета текущих операций, однако в размере всего 0,3% ВВП . Из-за восстановления внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли он может увеличиться до 1,2% в 2022 году, но это будет в достаточной степени компенсировано более высоким притоком прямых и портфельных иностранных инвестиций, а также депозитов в иностранной валюте.

В 2022 году восстановление экономики Украины замедлится до 3,8% при снижении инфляции до 5,3%, прогнозирует рейтинговое агентство.

Fitch ожидает постепенной бюджетной консолидации в 2021—2022 годах, в частности сокращения дефицита госбюджета с 5,5% ВВП в 2020 году до 5,1% ВВП в 2021 году и 3,7% ВВП в 2022 году. Однако, как подчеркивают эксперты, это будет зависеть от наличия финансирования и степени участия МВФ .

Согласно прогнозам агентства, после роста прямого госдолга Украины в 2020 году на 11,2 п. п. — до 55,6% ВВП , он стабилизируется на уровне 54% ВВП в 2021—2022 годах.