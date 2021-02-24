С небанковского рынка добровольно ушли три финкомпании. Зато пришли шесть

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений и лизингодателей три финкомпании, а взамен внес шесть, сообщает пресс-служба регулятора рынка.

С небанковского рынка добровольно ушли три финкомпании. Зато пришли шесть
Фото: avtosaver.ru

Такие решения принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых учреждений на заседании 19 февраля 2021 года.

Основание — собственные заявления компаний.

Кто ушел

  • ПО «Ломбард „Балканика“ и Компания» — имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 22 января 2021 года.
  • ПО «Егорова и Компания «Ломбард партнер» — имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 29 января 2021 года.

Активы этих двух ломбардов составляли 12,1 млн грн, или 0,3% от общего объема рынка ломбардов состоянию на 1 октября 2020 года.

  • ООО «Астра лизинг» — имело лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. Она была аннулирована 22 января 2021 года. Компания не предоставляла свою отчетность в Национальный банк.

Кто пришел

Кроме того, Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений шесть новых игроков — ООО «Интелпей», финансовая компания «Рейн», финансовая компания «Айквитас», финансовая компания «Совран», ООО «Мега Финанс» и ООО «Диметра Финанс».

На этом же заседании Национальный банк выдал лицензии на предоставление финансовых услуг пяти учреждениям:

  • финансовой компании «Рейн» — три лицензии: на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • финансовой компании «Айквитас» — одну лицензию на предоставление услуг по факторингу;
  • финансовой компании «Совран» — одну лицензию на предоставление услуг по факторингу;
  • ООО «Мега Финанс» — четыре лицензии: на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление гарантий;
  • ООО «Диметра Финанс» — три лицензии: на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Напоминаем

Лицо, которое желает предоставлять лицензированные финансовые услуги, вправе одновременно подать заявление в Национальный банк о включении в Государственный реестр финансовых учреждений и о выдаче лицензии. Это предусмотрено ст. 35 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

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