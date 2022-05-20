Дефицит бензина в Украине: участники рынка рассказали о перспективах

Правительство достигло ряда договоренностей со странами Запада, что в перспективе должны помочь преодолеть дефицит топлива в Украине. Однако в настоящее время спрос значительно превышает предложение, и его необходимо сдерживать. Об этом заявил вице-президент сети заправочных комплексов "Окко" Юрия Кучабский на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК, пишет "Главком".

«Нам пришлось фактически через месяц наладить поставки топлива с Запада, всех тех объемов, которые раньше мы завозили из Литвы, раньше из Беларуси и частично из страны-оккупанта РоSSии. Мы сегодня продаем больше, чем продавали до войны. Однако проблема в том, что у нас хотят заправиться вдвое больше клиентов, чем раньше. У нас большая проблема с поставками из стран-соседей через западную границу, однако правительство очень помогает», – отметил он.

По словам Кучабского, на сегодняшний день у правительства есть договоренности об увеличении в 3-4 раза поставок, уже сейчас реализуются эти договоренности. Сейчас продолжаются поставки по новым маршрутам, но быть уверенным в том, удастся наладить логистику по этим маршрутам, пока нельзя.

«Мы очень ожидаем этого ресурса. Но такие большие объемы по этим маршрутам никто никогда не вез: как все сработает, никто не знает. Если не сработает, будем перебои долго», – сказал представитель сети АЗС.

По его мнению, госрегулирование может ослабить спрос на горючее.

«Мы всегда были противниками государственного регулирования цен, но сегодня с отменой госрегулирования цен – поставки не увеличатся. Этот вопрос лишь в какой-то степени может сбить ажиотажный спрос. Спрос нужно сбивать, потому что мы не успеваем завозить нужный объем товара в Украину», – сказал Кучабский.