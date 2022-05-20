Дефицит бензина в Украине: участники рынка рассказали о перспективах

Потребность в горючем выросла вдвое.

Правительство достигло ряда договоренностей со странами Запада, что в перспективе должны помочь преодолеть дефицит топлива в Украине. Однако в настоящее время спрос значительно превышает предложение, и его необходимо сдерживать. Об этом заявил вице-президент сети заправочных комплексов "Окко" Юрия Кучабский на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК, пишет "Главком".

«Нам пришлось фактически через месяц наладить поставки топлива с Запада, всех тех объемов, которые раньше мы завозили из Литвы, раньше из Беларуси и частично из страны-оккупанта РоSSии. Мы сегодня продаем больше, чем продавали до войны. Однако проблема в том, что у нас хотят заправиться вдвое больше клиентов, чем раньше. У нас большая проблема с поставками из стран-соседей через западную границу, однако правительство очень помогает», – отметил он.

По словам Кучабского, на сегодняшний день у правительства есть договоренности об увеличении в 3-4 раза поставок, уже сейчас реализуются эти договоренности. Сейчас продолжаются поставки по новым маршрутам, но быть уверенным в том, удастся наладить логистику по этим маршрутам, пока нельзя.

«Мы очень ожидаем этого ресурса. Но такие большие объемы по этим маршрутам никто никогда не вез: как все сработает, никто не знает. Если не сработает, будем перебои долго», – сказал представитель сети АЗС.

По его мнению, госрегулирование может ослабить спрос на горючее.

«Мы всегда были противниками государственного регулирования цен, но сегодня с отменой госрегулирования цен – поставки не увеличатся. Этот вопрос лишь в какой-то степени может сбить ажиотажный спрос. Спрос нужно сбивать, потому что мы не успеваем завозить нужный объем товара в Украину», – сказал Кучабский.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Украинские беженцы в Германии: какие выплаты им положеныУкраинские беженцы в Германии: какие выплаты им положены
Военные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработатьВоенные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработать
Блок рекламы


Похожие новости
Депозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещениеДепозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещение
Работа в Украине: эксперты назвали самые востребованные профессииРабота в Украине: эксперты назвали самые востребованные профессии
Япония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредитЯпония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредит
Цены на сахар в Украине продолжают растиЦены на сахар в Украине продолжают расти
Доллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынкеДоллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынке
Эксперт предложил вернуть акциз на топливо, чтобы не было дефицитаЭксперт предложил вернуть акциз на топливо, чтобы не было дефицита
Бензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июнеБензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июне
Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензинаПольша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина
Аренда жилья в Украине: где самые выгодные ценыАренда жилья в Украине: где самые выгодные цены
FT: РоSSию навсегда выгонят с мирового энергетического рынка, когда Европа откажется от ее газа и нефтиFT: РоSSию навсегда выгонят с мирового энергетического рынка, когда Европа откажется от ее газа и нефти
Последние новости
Подгружаем последние новости