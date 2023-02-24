США відкривають Мексиканську затоку для оренди під вітрові електростанції

Адміністрація Байдена заявила про плани розгорнути в країні 30 гігават офшорної вітроенергетики до 2030 року, інформує ZN.ua.

США відкривають Мексиканську затоку для оренди під вітрові електростанції
© Wikimedia commons

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про перший в історії продаж права оренди для розвитку офшорної вітроенергетики в Мексиканській затоці, передає The Hill.

Міністерство внутрішніх справ відкриє у затоці понад 300 000 акрів, де довгий час домінував видобуток викопного палива. У 2010 році в затоці стався найбільший в історії розлив нафти, в результаті якого в океан витекло близько 210 мільйонів галонів (катастрофа Deepwater Horizon).

"Не можна гаяти часу в питанні інвестицій, спрямованих на подолання кліматичної кризи, і створення потужної вітчизняної офшорної вітроенергетики є ключовим фактором для вирішення цієї проблеми", - заявила міністр внутрішніх справ Деб Хааланд.

Адміністрація Байдена поставила собі за мету розгорнути 30 гігават офшорної вітроенергетики до 2030 року, що є частиною мети скоротити викиди вуглекислого газу в США вдвічі за той же період. До 2035 року адміністрація планує встановити ще 15 гігават за допомогою плавучих турбін.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Чиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млнЧиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млн
Світовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримкуСвітовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримку
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Блок рекламы


Похожие новости
Туреччина поставить Україні плавучі електростанціїТуреччина поставить Україні плавучі електростанції
Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — ОпендатаботМайже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот
Як змінилася вартість новобудов та оренди на ринку нерухомості — інфографікаЯк змінилася вартість новобудов та оренди на ринку нерухомості — інфографіка
Ринок оренди квартир у Києві відчайдушно відреагував на жовтневі обстріли: як змінилися ціни та пропозиціїРинок оренди квартир у Києві відчайдушно відреагував на жовтневі обстріли: як змінилися ціни та пропозиції
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Вартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпеньВартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпень
Польща може орендувати атомні електростанції, які закриває НімеччинаПольща може орендувати атомні електростанції, які закриває Німеччина
Ринок житла: у Києві закінчилась епоха дешевої оренди квартирРинок житла: у Києві закінчилась епоха дешевої оренди квартир
Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради
Черкаський аеропорт два роки не розривав договір оренди, по якому не отримував ні копійки
Последние новости
Подгружаем последние новости