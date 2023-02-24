США відкривають Мексиканську затоку для оренди під вітрові електростанції
Адміністрація Байдена заявила про плани розгорнути в країні 30 гігават офшорної вітроенергетики до 2030 року, інформує
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про перший в історії продаж права оренди для розвитку офшорної вітроенергетики в Мексиканській затоці, передає
Міністерство внутрішніх справ відкриє у затоці понад 300 000 акрів, де довгий час домінував видобуток викопного палива. У 2010 році в затоці стався найбільший в історії розлив нафти, в результаті якого в океан витекло близько 210 мільйонів галонів (катастрофа Deepwater Horizon).
"Не можна гаяти часу в питанні інвестицій, спрямованих на подолання кліматичної кризи, і створення потужної вітчизняної офшорної вітроенергетики є ключовим фактором для вирішення цієї проблеми", - заявила міністр внутрішніх справ Деб Хааланд.
Адміністрація Байдена поставила собі за мету розгорнути 30 гігават офшорної вітроенергетики до 2030 року, що є частиною мети скоротити викиди вуглекислого газу в США вдвічі за той же період. До 2035 року адміністрація планує встановити ще 15 гігават за допомогою плавучих турбін.