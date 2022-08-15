Вартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпень

Цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року вдвічі, і приблизно так само обвалилася вартість оренди. Дані аналізував сервіс OLX-нерухомість .

Так, навіть за кілька місяців після деокупації регіону у столиці зберігається великий вибір помешкань. У порівнянні з минулим роком, вибір квартир для оренди в Києві зріс більш ніж удвічі.

Якщо в липні 2021 року можна було обрати з 21 677 пропозицій, то в цей же період цьогоріч на ринку було 51 974 помешкань.

Найбільше варіантів минулого місяця пропонували в Печерському (10 204 оголошень), Дарницькому (7 030 оголошень) та Шевченківському (6 151 оголошень) районах.

Водночас зріс і попит орендарів. У порівнянні з травнем цього року, в липні кількість дзвінків та повідомлень у відповідь на оголошення про оренду житла в Києві зросла на 33% і становила майже 112 000 відгуків. Це також на 16% більше, ніж у червні 2021 року.

Перелік районів Києва, де найчастіше цікавилися орендою квартир у липні (кількість повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення):

Дарницький – 18 653 відгуки;

Дніпровський – 13 583;

Голосіївський – 13 381;

Шевченківський – 11 300;

Солом’янський – 11 188.

Оренда житла в Києві стала значно доступнішою. У порівнянні з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 38%. Однокімнатки здешевшали на понад 2 500 грн (-33%), двокімнатні квартири впали в ціні майже на 4 000 грн (-37%), а трикімнатні помешкання – на 6 500 грн (-41%).

Бюджетне житло в Києві можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах.

Так, середня ціна оренди однокімнатних квартир стартує від 5 000-6 000 грн/місяць. Двокімнатку в цих частинах міста можна орендувати за 6 000-8 000 грн/місяць. А от трикімнатні помешкання коштують в середньому 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000-14 000 грн/місяць в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.

У порівнянні середня вартість оренди однокімнаток у різних районах Києва виглядає наступним чином:

Деснянський

Липень 2021 р. - 7 000 грн,

Травень 2022 р. - 5 500 грн,

Липень 2022 р. - 5 200 грн,

Липень 2021 р. - 7 000 грн, Травень 2022 р. - 5 500 грн, Липень 2022 р. - 5 200 грн, Святошинський

Липень 2021 р. - 7 999 грн,

Травень 2022 р. - 6 000 грн,

Липень 2022 р. - 6 000 грн,

Липень 2021 р. - 7 999 грн, Травень 2022 р. - 6 000 грн, Липень 2022 р. - 6 000 грн, Дніпровський

Липень 2021 р. - 9 000 грн,

Травень 2022 р. - 6 970 грн,

Липень 2022 р. - 7 000 грн,

Липень 2021 р. - 9 000 грн, Травень 2022 р. - 6 970 грн, Липень 2022 р. - 7 000 грн, Оболонський

Липень 2021 р. - 9 500 грн,

Травень 2022 р. - 7 000 грн,

Липень 2022 р. - 7 000 грн,

Липень 2021 р. - 9 500 грн, Травень 2022 р. - 7 000 грн, Липень 2022 р. - 7 000 грн, Подільський

Липень 2021 р. - 9 000 грн,

Травень 2022 р. - 6 500 грн,

Липень 2022 р. - 7 000 грн,

Липень 2021 р. - 9 000 грн, Травень 2022 р. - 6 500 грн, Липень 2022 р. - 7 000 грн, Дарницький

Липень 2021 р. - 11 000 грн,

Травень 2022 р. - 8 000 грн,

Липень 2022 р. - 8 000 грн,

Липень 2021 р. - 11 000 грн, Травень 2022 р. - 8 000 грн, Липень 2022 р. - 8 000 грн, Солом’янський

Липень 2021 р. - 10 000 грн,

Травень 2022 р. - 7 500 грн,

Липень 2022 р. - 8 000 грн,

Липень 2021 р. - 10 000 грн, Травень 2022 р. - 7 500 грн, Липень 2022 р. - 8 000 грн, Шевченківський

Липень 2021 р. - 11 500 грн,

Травень 2022 р. - 8 000 грн,

Липень 2022 р. - 8 500 грн,

Липень 2021 р. - 11 500 грн, Травень 2022 р. - 8 000 грн, Липень 2022 р. - 8 500 грн, Голосіївський

Липень 2021 р. - 11 999 грн,

Травень 2022 р. - 9 000 грн,

Липень 2022 р. - 9 000 грн,

Липень 2021 р. - 11 999 грн, Травень 2022 р. - 9 000 грн, Липень 2022 р. - 9 000 грн, Печерський

Липень 2021 р. - 18 998 грн,

Травень 2022 р. - 12 500 грн,

Липень 2022 р. - 14 000 грн,

У столичному регіоні також побільшало вільних квартир.

Найбільше варіантів у минулого місяця було в деокупованому Ірпені — 2 569 квартир. Також чималий вибір пропонували в Броварах — 1 378 пропозицій. Приблизно однакова кількість вільних помешкань у Борисполі і Бучі (979 і 919 оголошень відповідно). У цих же містах українці найбільш активно відгукувалися на пропозиції щодо оренди.

Втім, ринок довгострокової оренди відновлюється і в області.

Так, якщо порівнювати липень і травень, то пропозиція зросла на третину та склала 6 266 оголошень про оренду. А в порівнянні з липнем 2021 року вибір квартир зріс майже втричі.

Найпопулярніші міста серед орендарів у липні (кількість повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення):

Бровари – 4 487 відгуків;

Ірпінь – 3 497;

Бориспіль – 2 209;

Буча – 1 364;

Васильків – 668.

А от вартість оренди в Київській області знизилася на чверть.

Однокімнатки здешевшали на 1 400 грн (-28,5%), двокімнатні квартири – на 1 500 грн (-24%), а трикімнатні помешкання – на 2 000 грн (-23%). А от якщо порівнювати цьогорічний липень до травня, то ціни практично не змінилися.

Попри значні руйнування, яких зазнали окремі містечка області, на вартість оренди, як і в мирний час, більше вплинули наближеність до Києва, розмір міста та розвиненість інфраструктури.

До прикладу, найнижчі ціни на оренду, як і торік, в селищі Бородянка: в середньому 3 500 грн/місяць за одно – чи двокімнатну квартиру. У Борисполі, Бучі та Гостомелі винайняти однокімнатне житло можна було за 5 000 грн/місяць. Трохи менше 5 500 грн/місяць склала оренда в Ірпені чи Василькові, а от найдорожче – близько 6 000 грн/місяць – було орендувати помешкання в Броварах.

Двокімнатні квартири на Київщині здають в середньому в межах 5 500-8 000 грн/місяць. А от трикімнатки в липні коштували в межах 6 000-9 000 грн/місяць. Найдоступніші ціни на такі квартири у Василькові, Борисполі та Бучі, а найвищі цінники на оренду в липні були в Ірпені та Ворзелі.