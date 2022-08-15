Вартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпень
Основна тенденція - оренда стала значно доступнішою.
Цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року вдвічі, і приблизно так само обвалилася вартість оренди. Дані аналізував сервіс
Так, навіть за кілька місяців після деокупації регіону у столиці зберігається великий вибір помешкань. У порівнянні з минулим роком, вибір квартир для оренди в Києві зріс більш ніж удвічі.
Якщо в липні 2021 року можна було обрати з 21 677 пропозицій, то в цей же період цьогоріч на ринку було 51 974 помешкань.
Найбільше варіантів минулого місяця пропонували в Печерському (10 204 оголошень), Дарницькому (7 030 оголошень) та Шевченківському (6 151 оголошень) районах.
Водночас зріс і попит орендарів. У порівнянні з травнем цього року, в липні кількість дзвінків та повідомлень у відповідь на оголошення про оренду житла в Києві зросла на 33% і становила майже 112 000 відгуків. Це також на 16% більше, ніж у червні 2021 року.
Перелік районів Києва, де найчастіше цікавилися орендою квартир у липні (кількість повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення):
- Дарницький – 18 653 відгуки;
- Дніпровський – 13 583;
- Голосіївський – 13 381;
- Шевченківський – 11 300;
- Солом’янський – 11 188.
Оренда житла в Києві стала значно доступнішою. У порівнянні з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 38%. Однокімнатки здешевшали на понад 2 500 грн (-33%), двокімнатні квартири впали в ціні майже на 4 000 грн (-37%), а трикімнатні помешкання – на 6 500 грн (-41%).
Бюджетне житло в Києві можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах.
Так, середня ціна оренди однокімнатних квартир стартує від 5 000-6 000 грн/місяць. Двокімнатку в цих частинах міста можна орендувати за 6 000-8 000 грн/місяць. А от трикімнатні помешкання коштують в середньому 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000-14 000 грн/місяць в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.
У порівнянні середня вартість оренди однокімнаток у різних районах Києва виглядає наступним чином:
- Деснянський
Липень 2021 р. - 7 000 грн,
Травень 2022 р. - 5 500 грн,
Липень 2022 р. - 5 200 грн,
- Святошинський
Липень 2021 р. - 7 999 грн,
Травень 2022 р. - 6 000 грн,
Липень 2022 р. - 6 000 грн,
- Дніпровський
Липень 2021 р. - 9 000 грн,
Травень 2022 р. - 6 970 грн,
Липень 2022 р. - 7 000 грн,
- Оболонський
Липень 2021 р. - 9 500 грн,
Травень 2022 р. - 7 000 грн,
Липень 2022 р. - 7 000 грн,
- Подільський
Липень 2021 р. - 9 000 грн,
Травень 2022 р. - 6 500 грн,
Липень 2022 р. - 7 000 грн,
- Дарницький
Липень 2021 р. - 11 000 грн,
Травень 2022 р. - 8 000 грн,
Липень 2022 р. - 8 000 грн,
- Солом’янський
Липень 2021 р. - 10 000 грн,
Травень 2022 р. - 7 500 грн,
Липень 2022 р. - 8 000 грн,
- Шевченківський
Липень 2021 р. - 11 500 грн,
Травень 2022 р. - 8 000 грн,
Липень 2022 р. - 8 500 грн,
- Голосіївський
Липень 2021 р. - 11 999 грн,
Травень 2022 р. - 9 000 грн,
Липень 2022 р. - 9 000 грн,
- Печерський
Липень 2021 р. - 18 998 грн,
Травень 2022 р. - 12 500 грн,
Липень 2022 р. - 14 000 грн,
У столичному регіоні також побільшало вільних квартир.
Найбільше варіантів у минулого місяця було в деокупованому Ірпені — 2 569 квартир. Також чималий вибір пропонували в Броварах — 1 378 пропозицій. Приблизно однакова кількість вільних помешкань у Борисполі і Бучі (979 і 919 оголошень відповідно). У цих же містах українці найбільш активно відгукувалися на пропозиції щодо оренди.
Втім, ринок довгострокової оренди відновлюється і в області.
Так, якщо порівнювати липень і травень, то пропозиція зросла на третину та склала 6 266 оголошень про оренду. А в порівнянні з липнем 2021 року вибір квартир зріс майже втричі.
Найпопулярніші міста серед орендарів у липні (кількість повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення):
- Бровари – 4 487 відгуків;
- Ірпінь – 3 497;
- Бориспіль – 2 209;
- Буча – 1 364;
- Васильків – 668.
А от вартість оренди в Київській області знизилася на чверть.
Однокімнатки здешевшали на 1 400 грн (-28,5%), двокімнатні квартири – на 1 500 грн (-24%), а трикімнатні помешкання – на 2 000 грн (-23%). А от якщо порівнювати цьогорічний липень до травня, то ціни практично не змінилися.
Попри значні руйнування, яких зазнали окремі містечка області, на вартість оренди, як і в мирний час, більше вплинули наближеність до Києва, розмір міста та розвиненість інфраструктури.
До прикладу, найнижчі ціни на оренду, як і торік, в селищі Бородянка: в середньому 3 500 грн/місяць за одно – чи двокімнатну квартиру. У Борисполі, Бучі та Гостомелі винайняти однокімнатне житло можна було за 5 000 грн/місяць. Трохи менше 5 500 грн/місяць склала оренда в Ірпені чи Василькові, а от найдорожче – близько 6 000 грн/місяць – було орендувати помешкання в Броварах.
Двокімнатні квартири на Київщині здають в середньому в межах 5 500-8 000 грн/місяць. А от трикімнатки в липні коштували в межах 6 000-9 000 грн/місяць. Найдоступніші ціни на такі квартири у Василькові, Борисполі та Бучі, а найвищі цінники на оренду в липні були в Ірпені та Ворзелі.