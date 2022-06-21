Ринок житла: у Києві закінчилась епоха дешевої оренди квартир

Ринок житла в Києві поступово приходить у свій звичний стан. Оренда квартир, яка з початком війни безпрецедентно подешевшала, повертається до колишніх цін. Буквально за минулий тиждень ціни на орендоване житло помітно зросли.

Оренда квартир у Києві: на столичному ринку житла закінчилась епоха низьких цін

Про це свідчать пропозиції, опубліковані на порталі OLX.

Найдешевший варіант, який вдалося виявити журналістам видання segodnya – кімната у комуналці на Дорогожичах. Там за місячну оренду однієї кімнати у чотирикімнатній квартирі господарі просять 2500 гривень. Природно, що кухня, ванна кімната і санвузол - спільні для мешканців усіх чотирьох кімнат. Тому повноцінною таку квартиру назвати не можна.

Оренда квартир у Києві: на столичному ринку житла закінчилась епоха низьких цін
Найскромнішу пропозицію щодо окремої квартири виставили господарі однокімнатного житла у Святошинському районі. За однокімнатну хрущовку без крутих ремонтів просять 4300 гривень. При цьому ще й хочуть заставу та половину суми за послуги ріелтора.
Оренда квартир у Києві: на столичному ринку житла закінчилась епоха низьких цін
Далі вже стартує орендоване житло за ціною від 5 тисяч гривень і вище. Таких однокімнатних квартир є чимало у Деснянському районі. Проте чим ближче до центру, тим оренда квартир коштуватиме вище. Залежно від району та комфортності житла розкид цін на однокімнатні квартири дуже великий: від 7 до 26 тисяч гривень.
Оренда квартир у Києві: на столичному ринку житла закінчилась епоха низьких цін
Вартість оренди квартир на дві кімнати стартує здебільшого від 10 тисяч гривень. І далі вже градація цін йде залежно від району та близькості до центру столиці. У самому центрі дешевше, ніж за 20 тисяч, двокімнатне житло не зняти. Та й то переважно ціни вищі – до 30 тисяч гривень.
Оренда квартир у Києві: на столичному ринку житла закінчилась епоха низьких цін
Власники трикімнатних квартир у центрі Києві також переважно тримають довоєнні ціни. А ось ближче до околиць оренда квартир, навіть трикімнатних, поки що дешевша, ніж була до війни. Однак цей розрив скорочується з кожним тижнем.

Нагадаємо, мешканцям передмість Київ радять поки що не продавати свої квартири, оскільки зараз житло в Бучі, Ірпені та інших зруйнованих містах дуже дешеве. До осені воно стане дорожчим. Тоді його можна буде вигідніше продати.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Нафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненнямНафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненням
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователейPayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Ринок житла: українцям радять не продавати квартириРинок житла: українцям радять не продавати квартири
Вимоги до новобудов змінилися: як це вплине на український ринок житлаВимоги до новобудов змінилися: як це вплине на український ринок житла
Чехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житлаЧехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житла
Спеціалісти, яких після війни найбільше потребуватиме ринок праціСпеціалісти, яких після війни найбільше потребуватиме ринок праці
Недвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моряНедвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моря
Квартиры в новостройках Украины: как изменились ценыКвартиры в новостройках Украины: как изменились цены
Аренда квартир в Киеве: какие цены и перспективыАренда квартир в Киеве: какие цены и перспективы
Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)
Аренда квартир в Италии: сколько украинские беженцы платят за съемное жильеАренда квартир в Италии: сколько украинские беженцы платят за съемное жилье
Цены на аренду жилья во Львове снижаются: за сколько можно снять квартируЦены на аренду жилья во Львове снижаются: за сколько можно снять квартиру
Последние новости
Подгружаем последние новости