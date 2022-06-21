Ринок житла: у Києві закінчилась епоха дешевої оренди квартир

Ринок житла в Києві поступово приходить у свій звичний стан. Оренда квартир, яка з початком війни безпрецедентно подешевшала, повертається до колишніх цін. Буквально за минулий тиждень ціни на орендоване житло помітно зросли.

Про це свідчать пропозиції, опубліковані на порталі OLX.

Найдешевший варіант, який вдалося виявити журналістам видання segodnya – кімната у комуналці на Дорогожичах. Там за місячну оренду однієї кімнати у чотирикімнатній квартирі господарі просять 2500 гривень. Природно, що кухня, ванна кімната і санвузол - спільні для мешканців усіх чотирьох кімнат. Тому повноцінною таку квартиру назвати не можна.

Найскромнішу пропозицію щодо окремої квартири виставили господарі однокімнатного житла у Святошинському районі. За однокімнатну хрущовку без крутих ремонтів просять 4300 гривень. При цьому ще й хочуть заставу та половину суми за послуги ріелтора.Далі вже стартує орендоване житло за ціною від 5 тисяч гривень і вище. Таких однокімнатних квартир є чимало у Деснянському районі. Проте чим ближче до центру, тим оренда квартир коштуватиме вище. Залежно від району та комфортності житла розкид цін на однокімнатні квартири дуже великий: від 7 до 26 тисяч гривень.Вартість оренди квартир на дві кімнати стартує здебільшого від 10 тисяч гривень. І далі вже градація цін йде залежно від району та близькості до центру столиці. У самому центрі дешевше, ніж за 20 тисяч, двокімнатне житло не зняти. Та й то переважно ціни вищі – до 30 тисяч гривень.Власники трикімнатних квартир у центрі Києві також переважно тримають довоєнні ціни. А ось ближче до околиць оренда квартир , навіть трикімнатних, поки що дешевша, ніж була до війни. Однак цей розрив скорочується з кожним тижнем.

Нагадаємо, мешканцям передмість Київ радять поки що не продавати свої квартири, оскільки зараз житло в Бучі, Ірпені та інших зруйнованих містах дуже дешеве. До осені воно стане дорожчим. Тоді його можна буде вигідніше продати.