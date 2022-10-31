Ринок оренди квартир у Києві відчайдушно відреагував на жовтневі обстріли: як змінилися ціни та пропозиції

Схоже, що злякалися не орендарі, а орендодавці.

Ринок оренди квартир у Києві відчайдушно відреагував на жовтневі обстріли: як змінилися ціни та пропозиції
© Hromadske

На початку жовтня вибір помешкань у столиці налічував понад 19 тисяч оголошень, але вже 17 жовтня, коли Київ зазнав другої за місяць атаки, кількість пропозицій знизилася в середньому на 14%, але в окремих районах - майже на чверть. Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

"Найвідчутніше пропозиція зменшилася в Деснянському (23%), Дарницькому (21%) та Дніпровському (19%) районах. Водночас найменше ситуація змінилася на Печерську та в Шевченківському районі - оголошень поменшало на 10% та 12% відповідно", - йдеться у повідомленні.

При цьому різкої зміни вартості оренди не відбулося.

Так, за однокімнатки в Голосіївському та Шевченківському районах орендодавці так само пропонували помешкання за вартістю 12 000-12 500 грн, у Солом’янському та Дарницькому - на рівні 10 000 грн, в Деснянському та Дніпровському —-6 000 та 9 000 грн відповідно.

Водночас зазначається, що ціни все ще нижчі, ніж до повномасштабної війни.

"Якщо порівнювати два тижні, коли столиця зазнала російських обстрілів, із аналогічним періодом у мирному січні 2022 року, то слід зазначити, що зараз вартість оренди в більшості районів ще не досягла довоєнного рівня.

"Найпопулярніші квартири - однокімнатки - найбільше "впали" в ціні в Святошинському та Деснянському районах - на майже 14%. Якщо ж порівнювати з жовтнем минулого року, то різниця ще більш разюча. Так, ціна оренди у вищезазначених районах Києва за рік менша на 22% у Деснянському та на 19% у Святошинському", - кажуть в OLX Нерухомість.

Загалом, у порівнянні з минулим роком, зараз вибір помешкань набагато більший. Відповідно до січня, асортимент квартир у Києві зріс майже на половину, а відповідно до жовтня 2021 року - взагалі вдвічі та станом на 17 жовтня склав 5 060 оголошень, йдеться у дослідженні.

На лівому березі Києва вибір серед однокімнатних квартир розширився на 39%, а на правому березі кількість оголошень зросла на 32%.

Станом на 17 жовтня на 18% збільшилася кількість пропозицій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Трикімнатних квартир навпаки поменшало - на 5,5% на лівому березі та на майже на 8% на правому, інформує ZN.ua.

"Ймовірно, попит на більшу житлову площу спричинений внутрішньою міграцією великих родин з прифронтових регіонів", - припускають аналітики.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
З 1 листопада запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житлаЗ 1 листопада запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житла
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомістьЦіни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомість
Дефіцит електроенергії: у Києві та Київській області відключення будуть частішими та більш масовими — офіційноДефіцит електроенергії: у Києві та Київській області відключення будуть частішими та більш масовими — офіційно
У Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтніУ Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтні
У Києві шахраї “продавали“ неіснуюче паливоУ Києві шахраї “продавали“ неіснуюче паливо
Оренда квартир в Україні: в яких регіонах вартість нерухомості зростає, а де дешевшаєОренда квартир в Україні: в яких регіонах вартість нерухомості зростає, а де дешевшає
У Польші подорожчала оренда житла: ціни в жовтні у великих містахУ Польші подорожчала оренда житла: ціни в жовтні у великих містах
Ціни на продукти в Німеччині: скільки витрачає на місяць родина з двох людейЦіни на продукти в Німеччині: скільки витрачає на місяць родина з двох людей
Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарониСупермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони
Ціни на м'ясо продовжують зростати: чому так відбувається і що буде даліЦіни на м'ясо продовжують зростати: чому так відбувається і що буде далі
Укренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключеннямУкренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключенням
Последние новости
Подгружаем последние новости