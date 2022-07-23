Польща може орендувати атомні електростанції, які закриває Німеччина

Польща розглядає проект оренди в Німеччини її атомних електростанцій, які незабаром мають закритися – повідомляє видання Еuractiv.

За інформацією видання, пропозицію тепло сприйняли багато політиків і партій.

Попри те, що оренда німецьких АЕС виглядає складною для реалізації, експерти з питань клімату підкреслюють, що врятувати станції від закриття було б дуже важливо з погляду європейської кліматичної та енергетичної політики.