Новостей.COM ⇒
2022-07-23
Польща може орендувати атомні електростанції, які закриває Німеччина
Врятувати станції від закриття вважають важливим з погляду європейської енергетичної політики
Польща хоче орендувати німецькі АЕС
Польща розглядає проект оренди в Німеччини її атомних електростанцій, які незабаром мають закритися – повідомляє видання Еuractiv.
За
Попри те, що оренда німецьких АЕС виглядає складною для реалізації, експерти з питань клімату підкреслюють, що врятувати станції від закриття було б дуже важливо з погляду європейської кліматичної та енергетичної політики.
Артем Руденко, ZN.ua