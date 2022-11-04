Як змінилася вартість новобудов та оренди на ринку нерухомості — інфографіка

Згідно з дослідженням DOM.RIA, вартість новобудов та оренди помітно зросли, а вторинний ринок подекуди показує спад у ціні.

Фото: epravda.com.ua

Первинний ринок

Станом на кінець жовтня, в Україні працює 72% відділів продажів новобудов. Найбільше у Черкаській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Після ракетних обстрілів України Росією 10 жовтня, масового закриття відділів продажів не зафіксовано. До прикладу, на початок жовтня у Київській області (із Києвом включно) працювало 744 відділи продажу, на кінець жовтня кількість збереглась та ж сама.

Стосовно класу новобудов, то наразі 61,6% — комфорт, 17,7% — стандарт, 13,1% — елітне житло та 7,56% — економ.

Від загального числа новобудов, що наразі працюють, 25% — повністю готове житло. У Києві ця кількість становить 27%, в Київській області — 20%. Від початку вересня та на кінець жовтня, в Україні здано в експлуатацію 91 новобудову, із них — 140 секцій, а у Києві — 11 новобудов та 22 секції. Також, станом на кінець жовтня, 155 новобудов України припинили будівництво.

Як змінилися ціни

Середня ціна за м? на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше ніж у вересні.

Серед лідерів по зростанню ціни — Закарпатська область. Ціна за м? на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі — 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року.

Найменша середня вартість за м? в 1-кімнатній квартирі, за даними DOM.RIA, зафіксовано у Сумській область — 16 318 грн, і це на 13% більше у порівнянні із минулим роком.

Також зафіксовано й несуттєве падіння ціни. Наприклад, в Київській області, середня вартість за м? в 1-кімнатній квартирі — 26 234 грн, що на 27% більше ніж минулого року, але на 2% менше ніж у вересні цього року.

Вторинний ринок

За період вересень — жовтень на DOM.RIA з’явилось майже 470 000 варіантів вторинного житла по всій Україні, що на 41% більше ніж у липні — серпні цього року.

Найбільший відсоток доданих пропозицій за період вересень — жовтень у порівнянні до липня — серпня у Сумській області — 97,9%, у Києві — 67,3% та у Житомирській області — майже 64%.

За типами квартир на вторинному ринку: 35,58% — однокімнатні, 32,23% — двокімнатні, 24,5% — трикімнатні, 7,68% — чотирикімнатні й більше. За іншими типами житла, без врахування квартирного житла: 89% — приватні будинки, 7,59% — таунхауси та 3,41% — дуплекси.

Як змінилися ціни

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 86 042 доларів США . Здебільшого середня ціна в доларах США у Києві має тенденцію до зменшення. У порівнянні із минулим роком у валюті впала на 26,5%, а із вереснем — майже на 3%.

А от у Київській області в середньому однокімнатну квартиру можна придбати за 41 593 долари США , що тільки на 1,55% менше ніж минулого року та на 3,26% більше ніж у вересні.

Зростання ціни на більш ніж 100% у порівнянні до минулого року зафіксовано у Кіровоградській області, а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області.

Ринок оренди

Протягом осені на DOM.RIA додано 426 712 пропозицій із оренди. Це на 31% більше ніж за період липень — серпень.

Найактивніше з’являлись пропозиції у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

За типами квартир під оренду: 37,02% — однокімнатні, 27,55% — двокімнатні, 24,72% — трикімнатні, 10,71% — чотирикімнатні й більше. Що стосується інших типів житла: 95,84% — приватні будинки, 3,31% — таунхауси та 0,85% — дуплекси.

Станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища ніж у вересні.

Цікаво, що у Київській області середня ціна оренди зменшилась. Наразі вона становить 14 350 грн за однокімнатну. Це на 24,65% менше ніж минулого року та на 21,09% менше ніж у вересні.

У Львівській області вартість оренди однокімнатної складає 20 162 грн, що на 109,58% більше за 2021 рік. Також на 10,72% вище за вересень.

Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Наразі середня ціна за однокімнатну — 19 368 грн, що на 198,78% більше за минулий рік та на 13,24% вище за вересень.