Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов

Такую цифру, подтверждающую высокую ликвидность банковского рынка, озвучил в интервью НВ заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка. И добавил, что адекватность регулятивного капитала по системе сегодня практически вдвое превышает нормативное значение.

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О состоянии финансового рынка

Зампред подчеркнул: банковский сектор находится сегодня в хорошем состоянии. «Проблемных банков нет, и каких-то особо рисковых зон мы не видим. Банки сегодня достаточно капитализированы», — заметил он.

Одной из задач центробанка Матузка назвал уменьшение доли государства в банковском секторе с нынешних 54% до 25% к 2025 году.

Есть вопросы, подчеркнул банкир, по непрофильным активам банков и бизнес-моделям небольших банков, но все эти моменты решаемы в системе ежедневной надзорной работы, которую Матузка считает качественной. «В свое время надзор был изменен в пользу перехода на риск-ориентированный подход. Это дает возможность комплексно оценить проблематику банка и перспективу его работы. Поэтому вижу своим приоритетом сохранение нынешних подходов и их дальнейшее совершенствование», — подчеркнул банкир.

А вот правовое регулирование и надзор на небанковском финансовом рынке еще предстоит формировать и совершенствовать, считает Матузка.

25% рынка небанков приходится на так называемые «спящие» компании.

Есть несколько ключевых направлений для обеспечения полноценной работы небанковского сектора, добавил зампред.

Прозрачность структур небанковского сектора. В ближайшее время он пообещал, что появится новое положение, которым регулятор обяжет раскрыть собственников небанковских финучреждений. Новые лицензионные условия, которые оптимизируют порядок регистрации и лицензирования. Надзор за рыночным поведением компаний.

«Нам необходимо комплексно обновить законодательство для небанковского рынка. В парламенте зарегистрирован законопроект про финансовые услуги. Также ожидаем регистрацию законопроектов про страхование и кредитные союзы. Эти три документа позволят начать формировать новую архитектуру небанковского законодательства», — заметил финансист.

Приоритеты надзора

Матузка признал, что по вопросам надзора центробанк вел активный и конструктивный диалог с МВФ . Разговор включал не только вопросы выведения банков с рынков или отказ в приобретении существенного участия, как, например, в Проминвестбанке или БТА Банке.

НБУ был достаточно активным в процессах имплементации международных норм и стандартов в украинскую банковскую систему. «Мы опубликовали на сайте НБУ подробный road-map регуляторных норм, которые планируются к введению в ближайшие годы. Мы продолжаем активно двигаться в этом направлении», — заметил зампред Нацбанка.

По словам Матузки, «Базель III — это обязательство, которое Украина взяла в рамках соглашения с ЕС . По соглашению мы должны это сделать до конца 2024 года. Сейчас Национальный банк при участии международных экспертов разрабатывает соответствующие проекты нормативных актов, внедрение которых осуществляется постепенно».

Например, с апреля этого года обязательным к выполнению станет новый норматив ликвидности NSFR. Это один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007—2008 годов.

С 1 апреля банки должны будут выполнять 80% норматива ликвидности NSFR с постепенным увеличением до 100% с 1 апреля 2022 года.

Особое внимание, по мнению зампреда Нацбанка, следует уделять одному из структурных маяков от МВФ — снижению уровня NPL в банках. «В Меморандуме МВФ было зафиксировано обязательство Украины по утверждению трехлетних планов снижения NPL в государственных банках. Национальный банк это выполнил. Благодаря этому госбанки за прошлый год списали 30,6 млрд грн в нацвалюте 3,1 млрд в долларовом эквиваленте зарезервированной задолженности. В итоге доля NPL снизилась с 48% до 41%. Это хороший старт», — подчеркнул Матузка.

Кроме того, по словам банкира, Нацбанк отрабатывает с Фондом гарантирования вкладов физлиц концепцию относительно присоединения к Фонду кредитных союзов и лайфовых страховщиков. «На ближайшем Совете финстабильности мы собираемся рассмотреть эту концепцию. Но мы бы хотели, чтобы в 2023—2024 годах система гарантирования заработала для клиентов кредитных союзов и лайфовых страховщиков», — заметил Матузка.

По словам зампреда НБУ, регулятор озабочен и нецивилизованной работой коллекторских компаний, рынок которых сегодня считает неурегулированным.

«В парламенте в первом чтении был принят соответствующий закон. Он позволит навести порядок на этом рынке. Будут предъявляться требования к деловой репутации компании, ее собственников, менеджеров. Национальный банк будет вести реестр таких коллекторских компаний. Будет иметь право не авторизовать коллекторскую компанию, которая не соответствует требованиям. И ни одна коллекторская компания без такой регистрации не сможет работать ни с одним банком, ни с одним финансовым учреждением», — подытожил Матузка.