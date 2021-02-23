Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане

Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане

Китайские фьючерсы на железную руду подешевели на 2,1% в начале торгов во вторник после того, как ведущий сталелитейный город Таншань опубликовал предупреждение о загрязнении второго уровня, после которого металлургические комбинаты обязаны сократить производство стали.

Производство на сталелитейных и коксохимических заводах в Таншане будет ограничено с 23 февраля в связи с ожидаемым сильным загрязнением, в то время как производство горячекатаного и холоднокатаного проката будет приостановлено, говорится в заявлении местного правительства.

Наиболее торгуемые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в ??мае упали на 2,1%, до 1117 юаней (примерно 173 долл. США) за тонну.

Цены на другие ингредиенты для сталеплавильного производства также упали: коксующийся уголь подешевел на 3,5%, до 1 475 юаней за тонну, а кокс - на 2,4%, до 2 599 юаней за тонну.

МинПром по материалам Steelland

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