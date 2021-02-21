Samsung направила в Техас инженеров, чтобы поскорее восстановить производство

Мир переживает беспрецедентную нехватку микрочипов, необходимых для широкого спектра повседневных устройств — от игровых консолей, смартфонов, планшетов и бытовой техники до телевизоров, а также автомобилей, которые всё больше электрифицируются и «умнеют».

Yonhap

Нынешний дефицит чипов, по-видимому, является следствием многочисленных глобальных проблем, включая затянувшуюся торговую войну между Соединёнными Штатами и Китаем, карантинные меры против COVID-19 и стихийные бедствия, происходящие в регионах с крупными полупроводниковыми производственными мощностями.

На прошлой неделе почти сотня инженеров Samsung Electronics и её полупроводниковых подрядчиков вылетели в Остин (штат Техас), чтобы помочь в деле повторного запуска производства чипов компании, которое было остановлено во вторник из-за отключений электроэнергии в штате.

Помимо южнокорейского производителя чипов, ряд промышленных предприятий, включая нидерландскую NXP и немецкую Infineon, тоже были вынуждены остановить производство в Техасе из-за аварийного отключения подачи электроэнергии, вызванного аномальными для региона холодами.

Завод Samsung в Остине в прошлом году произвёл чипов на $3,54 млрд для американских клиентов. Среднесуточные продажи сейчас оцениваются примерно в $9 млн. Поскольку Samsung впервые полностью остановила свой завод чипов из-за отключения электроэнергии, корейской компании пришлось направить своих сотрудников для изучения воздействия ситуации на оборудование и дальнейшего перезапуска всех работ. Samsung заявила, что это беспрецедентный случай среди всех её полупроводниковых заводов.

Завод компании Samsung в Остине, штат Техас

Энергетическая компания Остина, Austin Energy, изначально уведомила Samsung о том, что электроэнергия будет отключена на трое суток, но до сих пор корейский производитель не был проинформирован о времени возобновления подачи электроэнергии. Учитывая, что для полного перезапуска полупроводникового производства потребуется несколько дней, завод Samsung может вернуться к нормальной работе на следующей неделе. Если предприятие не будет нормально функционировать 10 дней, это может привести к убыткам в размере порядка $90 млн.

Ожидается, что временная остановка крупных предприятий по производству чипов в Техасе усугубит нынешний и без того острый дефицит чипов в автомобильной промышленности. С конца января мировые автопроизводители свернули или приостановили производство ряда моделей, поскольку столкнулись с недостатком электронных компонентов, необходимых для автомобилей: датчики, микропроцессоры для информационно-развлекательных систем и коммуникационные чипы.

В прошлом году фабрики нарастили поставки чипов для производителей электроники, поскольку спрос на гаджеты резко возрос из-за востребованности бесконтактных услуг вроде телемедицины или дистанционного обучения в условиях пандемии. Сделано это было порой в ущерб отраслям вроде производства автомобилей — маржа в секторе электроники попросту выше.

Завод компании Samsung в Остине, штат Техас

Другим примером стихийного бедствия, усугубляющего глобальный дефицит чипов, стало землетрясение в Фукусиме, из-за которого Renesas Electronics была вынуждена полностью остановить работу с 13 по 16 февраля. И хотя японский производитель чипов должен был уже возобновить производство, потребуется какое-то время, чтобы вернуться к полной загрузке мощностей.

Тайваньская TSMC, абсолютный лидер на мировом рынке контрактного производства, рискует столкнуться с производственными проблемами из-за требований властей сократить использование промышленной воды.

Наконец, одной из причин нынешнего дефицита чипов, как полагают некоторые аналитики, стало форсированное накопление запасов китайской компанией Huawei . В прошлом году, ещё до вступления в силу торговых санкций США , китайский технологический гигант закупил большие объёмы чипов у компаний вроде Samsung и SK Hynix.

В совокупности самые разные факторы привели к нынешнему дефициту, который затрагивает буквально все отрасли, где требуются современные чипы: автомобили, смартфоны, игровые консоли, планшеты, ноутбуки и так далее. Аналитики считают, что недостаток чипов для гаджетов и автомобилей будет сохраняться в течение всего 2021 года и приведёт к росту цен.



