Samsung направила в Техас инженеров, чтобы поскорее восстановить производство

Мир переживает беспрецедентную нехватку микрочипов, необходимых для широкого спектра повседневных устройств — от игровых консолей, смартфонов, планшетов и бытовой техники до телевизоров, а также автомобилей, которые всё больше электрифицируются и «умнеют».

Samsung направила в Техас инженеров, чтобы поскорее восстановить производство

Yonhap

Нынешний дефицит чипов, по-видимому, является следствием многочисленных глобальных проблем, включая затянувшуюся торговую войну между Соединёнными Штатами и Китаем, карантинные меры против COVID-19 и стихийные бедствия, происходящие в регионах с крупными полупроводниковыми производственными мощностями.

На прошлой неделе почти сотня инженеров Samsung Electronics и её полупроводниковых подрядчиков вылетели в Остин (штат Техас), чтобы помочь в деле повторного запуска производства чипов компании, которое было остановлено во вторник из-за отключений электроэнергии в штате.

Помимо южнокорейского производителя чипов, ряд промышленных предприятий, включая нидерландскую NXP и немецкую Infineon, тоже были вынуждены остановить производство в Техасе из-за аварийного отключения подачи электроэнергии, вызванного аномальными для региона холодами.

Завод Samsung в Остине в прошлом году произвёл чипов на $3,54 млрд для американских клиентов. Среднесуточные продажи сейчас оцениваются примерно в $9 млн. Поскольку Samsung впервые полностью остановила свой завод чипов из-за отключения электроэнергии, корейской компании пришлось направить своих сотрудников для изучения воздействия ситуации на оборудование и дальнейшего перезапуска всех работ. Samsung заявила, что это беспрецедентный случай среди всех её полупроводниковых заводов.

Samsung направила в Техас инженеров, чтобы поскорее восстановить производство

Завод компании Samsung в Остине, штат Техас

Энергетическая компания Остина, Austin Energy, изначально уведомила Samsung о том, что электроэнергия будет отключена на трое суток, но до сих пор корейский производитель не был проинформирован о времени возобновления подачи электроэнергии. Учитывая, что для полного перезапуска полупроводникового производства потребуется несколько дней, завод Samsung может вернуться к нормальной работе на следующей неделе. Если предприятие не будет нормально функционировать 10 дней, это может привести к убыткам в размере порядка $90 млн.

Ожидается, что временная остановка крупных предприятий по производству чипов в Техасе усугубит нынешний и без того острый дефицит чипов в автомобильной промышленности. С конца января мировые автопроизводители свернули или приостановили производство ряда моделей, поскольку столкнулись с недостатком электронных компонентов, необходимых для автомобилей: датчики, микропроцессоры для информационно-развлекательных систем и коммуникационные чипы.

В прошлом году фабрики нарастили поставки чипов для производителей электроники, поскольку спрос на гаджеты резко возрос из-за востребованности бесконтактных услуг вроде телемедицины или дистанционного обучения в условиях пандемии. Сделано это было порой в ущерб отраслям вроде производства автомобилей — маржа в секторе электроники попросту выше.

Samsung направила в Техас инженеров, чтобы поскорее восстановить производство

Завод компании Samsung в Остине, штат Техас

Другим примером стихийного бедствия, усугубляющего глобальный дефицит чипов, стало землетрясение в Фукусиме, из-за которого Renesas Electronics была вынуждена полностью остановить работу с 13 по 16 февраля. И хотя японский производитель чипов должен был уже возобновить производство, потребуется какое-то время, чтобы вернуться к полной загрузке мощностей.

Тайваньская TSMC, абсолютный лидер на мировом рынке контрактного производства, рискует столкнуться с производственными проблемами из-за требований властей сократить использование промышленной воды.

Наконец, одной из причин нынешнего дефицита чипов, как полагают некоторые аналитики, стало форсированное накопление запасов китайской компанией Huawei. В прошлом году, ещё до вступления в силу торговых санкций США, китайский технологический гигант закупил большие объёмы чипов у компаний вроде Samsung и SK Hynix.

В совокупности самые разные факторы привели к нынешнему дефициту, который затрагивает буквально все отрасли, где требуются современные чипы: автомобили, смартфоны, игровые консоли, планшеты, ноутбуки и так далее. Аналитики считают, что недостаток чипов для гаджетов и автомобилей будет сохраняться в течение всего 2021 года и приведёт к росту цен.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Стало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у МедведчукаСтало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на газ в Европе растут из-за морозов в ТехасеЦены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе
В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%
Китай снизил производство катодной медиКитай снизил производство катодной меди
В Китае наращивают инвестиции в производство литий-ионных батарейВ Китае наращивают инвестиции в производство литий-ионных батарей
Прибыль Samsung сильно выросла в 2020 году, несмотря на пандемиюПрибыль Samsung сильно выросла в 2020 году, несмотря на пандемию
Полиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой областиПолиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой области
Китай намерен и далее наращивать производство нержавейкиКитай намерен и далее наращивать производство нержавейки
Черкасский Азот нарастил производство минудобренийЧеркасский Азот нарастил производство минудобрений
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
Промышленное производство в Украине упало до минимума за 5 летПромышленное производство в Украине упало до минимума за 5 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости