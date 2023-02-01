Samsung збільшив квартальний чистий прибуток у 2,2 рази

У IV кварталі 2022 року південнокорейський виробник електроніки Samsung Electronics Co. збільшив чистий прибуток у 2,2 рази, тоді як операційний прибуток впав у 3,2 рази на тлі різкого падіння попиту в підрозділах чіпів пам'яті та смартфонів.

Фото: dailysabah.com

Звіт компанії

У жовтні-грудні чистий прибуток компанії склав 23,84 трлн південнокорейських вон (близько $19,4 млрд), операційний прибуток — 4,31 трлн вон.

Виручка Samsung у звітному періоді опустилася приблизно на 8%, до 70,5 трлн.

Виторг підрозділу компанії з виробництва напівпровідників склав 20,07 трлн вон, операційний прибуток — 270 млрд вон.

Бізнес з випуску дисплеїв зафіксував квартальну виручку в розмірі 9,31 трлн вон, операційний прибуток — 1,82 трлн вон.

Підрозділ ІТ та мобільних комунікацій отримав виручку у розмірі 26,9 трлн вон, операційний прибуток — 1,7 трлн вон.

Доходи підрозділу з виробництва споживчої електроніки, до якого входить бізнес із випуску телевізорів, склали 15,58 трлн вон, операційний збиток — 60 млрд вон.

За підсумками всього 2022 року Samsung збільшила чистий прибуток на 39,5%, до 55,6 трлн, виручка зросла на 8% і досягла рекордних 302,2 трлн. Операційний прибуток склав 43,38 трлн вон.

Як відреагували акції

Акції Samsung подешевшали на 3,5% за підсумками торгів у вівторок. За останні 12 місяців капіталізація компанії знизилася на 16,6%.