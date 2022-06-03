Норвегия готова помочь Украине «экологически» восстановить энергетическую инфраструктуру

Норвегия готова приобщиться к реализации меморандума между украинским Минэнерго и программой развития ООН по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Министерство энергетики Украины .

"Украина стремится не отстроить энергетический сектор по советскому образцу, а модернизировать энергетическую систему, сделать ее современной и экологической. В том числе благодаря инициативам поддержки Украины в военное время и программам послевоенного восстановления", - отметил заместитель главы Минэнерго Ярослав Демченков.

Таким образом, Норвегия заинтересована внести свой вклад в восстановление украинского энергосектора путем присоединения к существующим международным инициативам поддержки Украины. В частности, к проектам аккумулирования международной донорской помощи, предусматривающим предоставление оборудования, материалов, горючего для нужд украинских энергокомпаний и финансовую помощь.