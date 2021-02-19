Капитализация Bitcoin впервые достигла 1 триллиона долларов

Самая популярная в мире криптовалюта подскочила до исторического максимума чуть ниже 55772 долларов.

Рыночная капитализация Bitcoin достигла 1 триллиона долларов после того, как цена криптовалюты установила новый исторический максимум в пятницу, 19 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта подскочила до исторического максимума чуть ниже 55772 долларов, показав недельный рост в 13%. В этом месяце Bitcoin вырос в цене примерно на 66%, тогда как с прошлых торгов - на 6,8%, когда стоимость "монеты" составила 55079 долларов.

Фото: Reuters

Увеличение цены Bitcoin было вызвано появлением признаков того, что криптовалюта получает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до финансовой корпорации BNY Mellon.

Однако многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к такому недостаточно урегулированному, крайне волатильному цифровому активу как криптовалюта.

Напомним, 18 февраля курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув отметки в 52,6 тысячи долларов. За последний год криптовалюта подорожала примерно на 400%, свидетельствуют данные CoinDesk.