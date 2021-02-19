Капитализация Bitcoin впервые достигла 1 триллиона долларов

Самая популярная в мире криптовалюта подскочила до исторического максимума чуть ниже 55772 долларов.

Капитализация Bitcoin впервые достигла 1 триллиона долларов

Рыночная капитализация Bitcoin достигла 1 триллиона долларов после того, как цена криптовалюты установила новый исторический максимум в пятницу, 19 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта подскочила до исторического максимума чуть ниже 55772 долларов, показав недельный рост в 13%. В этом месяце Bitcoin вырос в цене примерно на 66%, тогда как с прошлых торгов - на 6,8%, когда стоимость "монеты" составила 55079 долларов.

Фото: Reuters

Увеличение цены Bitcoin было вызвано появлением признаков того, что криптовалюта получает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до финансовой корпорации BNY Mellon.

Однако многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к такому недостаточно урегулированному, крайне волатильному цифровому активу как криптовалюта.

Напомним, 18 февраля курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув отметки в 52,6 тысячи долларов. За последний год криптовалюта подорожала примерно на 400%, свидетельствуют данные CoinDesk.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
"Укрнафта" продала на аукционе 179 тыс. тонн нефти дешевле рынка"Укрнафта" продала на аукционе 179 тыс. тонн нефти дешевле рынка
Блок рекламы


Похожие новости
Дом Christie\'s впервые примет Ethereum в качестве оплатыДом Christie\'s впервые примет Ethereum в качестве оплаты
Украинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардовУкраинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардов
Биткоин впервые достиг отметки $50 тысячБиткоин впервые достиг отметки $50 тысяч
Японский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктовЯпонский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктов
ВТО впервые возглавила женщинаВТО впервые возглавила женщина
НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компанииНКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компании
Укрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 годаУкрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 года
Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысячОчередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч
Сумма мирового долга достигла 277 трлн долларов - Татьяна БогданСумма мирового долга достигла 277 трлн долларов - Татьяна Богдан
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
Последние новости
Подгружаем последние новости